基站升級後5G手機無法使用5G網絡　中國電信：需購買最新5G手機

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-03-03 11:28

來自四川資陽的汪先生去年在中國電信營業廳購買了一款5G手機，惟當地基站升級後，這款手機無法繼續使用5G網絡。中國電信客服告知他，基站模式更改後，只能更換一部新手機才能接收到5G訊號，但需要用戶自行解決。

中國電信營業廳的工作人員在櫃枱整理待售的5G手機。圖為示意圖，非文中當事人。（中新社）

據內媒《澎湃新聞》報道，汪先生去年在中國電信營業廳辦理業務時，在銷售客服的推薦下花費4000多元人民幣購買了一部小米9Pro 5G手機，「當時銷售說現在5G基站已經覆蓋了，可以使用更快速的5G網絡。」

在使用半年後，從今年年初開始，汪先生察覺自己的新手機出現異常，手機已啟用5G網絡，但經常接收不到5G訊號，5G手機只能使用4G訊號上網。汪先生一開始以為是附近的基站在維修，因此沒有在意。但他後來發現，自己在重慶、陝西等地出差時，都可以正常使用5G網絡，只是回到四川資陽後，手機就無法接收到5G訊號。

面對這種情況，汪先生先詢問了中國電信客服，對方告知他，四川電信公司將原本NSA模式的5G基站全部統一升級為SA模式的5G基站，但汪先生購買的5G手機是單模NSA 5G模式，無法兼容升級後的SA 5G模式。中國電信客服建議汪先生自行去找手機廠商換機。

惟汪先生拒絕接受這種方案，「購機的時候銷售也沒告知我NSA模式的5G基站會這麼快升級為SA模式，電信升級基站也沒有以任何形式通知用戶，為什麼要求用戶自行解決？」客服又表示，可以提供充值話費送話費的補償方案，但仍然無法解決手機不能正常使用5G網絡上網的問題。

汪先生打開5G網絡後顯示只有4G訊號。（受訪者供圖/澎湃新聞）

汪先生隨後諮詢了四川電信公司，再次被告知四川目前所有的5G基站都已經升級為SA模式。他認為相關責任應由中國電信承擔，「我當時之所以購買這個手機，就是看中了帶有5G功能，現在用了幾個月，就因為電信方面基站的升級導致用戶不能使用。」

中國電信資陽營業廳工作人員透露，從去年10月27日起，各地就開始通過外呼上門、客戶到店等方式解除目標用戶，告知用戶網絡升級等相關信息。但對於汪先生這種已經購買手機的用戶是否存在通知不到位的情況，他表示不清楚。