工行創研中心發倡議書規範男女員工　單獨約飯等行為會「亮紅燈」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-03 20:38

辦公室戀情雖然一直是個備受爭議的議題，惟鮮有企業會對男女員工間的恆常往來設限。然而網民近日爆料指，中國工商銀行創研中心發布了《恪守異性相處尺度 拒絕職場「零」距離》的倡議書，當中提到一些行為會「亮紅燈」，包括男女員工單獨約飯、男員工為女員工擰瓶蓋等，猶如回到「男女授受不親」。對此有專家指出，倡議令人反感，注定難以執行。

據創研中心的工作人員透露，上述倡議書屬實，「幾天前就已經收到了」。倡議書指出，員工行為規範是企業文化建設的重要組成部分，此次倡議是為保障好各人的個人職業生涯和家庭幸福等，當中包括10項內容，即避免單獨邀約聚餐、避免封閉空間獨處、日常溝通注意分寸、日常稱謂合適恰當、注意職場禮儀著裝、線上溝通嚴肅端莊、遵循平等交際原則、溝通控制相處時長、盡量避免禮物授受、盡量避免肢體接觸。

倡議書還以漫畫的形式說明男女員工間哪些行為會「亮紅燈」，這些行為包括單獨約飯、異性餵食、單獨送異性同事、讓異性同事坐副駕駛位置、聊女性話題、擰瓶蓋、拉裙子拉鍊、聊騷性質的表情、私下送禮、拎女士小包、過分親暱等等。

對此，人際關係專家代誌傑表示，雖然倡議是希望男女員工之間保持單純的同事關係，但如果是作為公司的規章制來要求，恐怕缺乏法律依據，並認為倡議令人反感，注定很難去執行，故相關負責人應盡快調整這些想當然、不合理、異想天開的做法。然而另一專家孫睿熙卻持相反觀點，她認為不管什麼樣的倡導，只要適合企業就行，而相關倡導也對男女員工出軌等問題起到一定的防範作用。

（紅星新聞）