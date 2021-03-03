比特幣｜內蒙古為實現減排目標　擬收緊「挖礦」下月底前全面禁止

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-03 11:47

虛擬貨幣「比特幣」近期愈升愈有，曾經一度升穿5.6萬美元關口，使其總市值首次觸及1萬億美元。 內蒙古是內地民眾「挖礦」的大本營之一，皆因當地電費低廉。不過，內蒙古發改委在上月底發布徵求意見稿，提出降低污染及實現碳排放目標，並表明會在下月底前全面禁止虛擬貨幣「挖礦」。

內蒙古發改委在《關於確保完成「十四五」能耗雙控目標任務若干保障措施（徵求意見稿）》中提出，要確保「十四五」達成能耗雙控目標，並先行確定2021年全區能耗雙控目標為單位本地生產總值（GDP）能耗下降3%，能耗增量控制在500萬噸標準煤左右，能耗總量增速控制在1.9%左右，單位工業增加值能耗（等價值）下降4%以上。

內蒙古提出降低污染及實現碳排放目標。（視覺中國）

文件表明要加快推進高耗能行業結構調整，不但「十四五」期間原則上不再審批新的現代煤化工項目，亦要合理有序控制數據中心建設規模，「嚴禁新建虛擬貨幣挖礦項目」，同時要全面清理關停虛擬貨幣挖礦項目，要求4月底前全部退出。

值得一提是，內蒙古是內地唯一在2019年未達能源效率目標的省區市，在去年9月當地節能主管部門甚至有被國家發改委環資司約談。

根據英國劍橋大學的「比特幣電力消耗指數」數據，全中國佔全球比特幣挖礦運算能力高達65%以上，內蒙古達則為8%，比例相當高。事實上，「挖礦」是大量消耗電力的過程，要求高階電腦長時期運轉。數據顯示，全球一年的比特幣「挖礦」活動耗電量，甚至比荷蘭1700萬人口一年的耗電量更高。

（綜合報道）