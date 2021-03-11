流量造假｜蔡徐坤微博轉發量過億　幕後推手被判囚5年、罰10萬

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-11 13:07

內地藝人蔡徐坤2018年發布的一條微博轉發量過億一事，引發社會輿論對流量造假的關注。「刷量」是互聯網時代流量造假的主要表現形式之一，以當時的微博用戶數量計算，轉發量過億意味著每三個微博用戶中就有一人進行轉發。內地官媒《人民日報》曾評論指，「一億轉發量，你也真敢刷」。 2019年6月，「蔡徐坤微博轉發過億」的幕後推手「星援APP」被查。近日，北京市豐台區人民法院的刑事判決書顯示，「星援APP」開發人蔡坤苗以此違法所得逾600萬元（人民幣，下同），因其犯提供侵入計算機信息系統程序罪，被判處有期徒刑五年，並處罰金人民幣10萬元。

蔡徐坤在其微博上發布歌曲「Pulll Up」的MV，轉發量超過1億次。（微博）

北京市豐台區人民法院審理查明，2018年1月至2019年3月間，被告人蔡坤苗在未獲得被害單位北京微夢創科網絡技術有限公司授權，自行開發「星援APP」，有償為他人提供不需要登錄微博客戶端即可轉發微博博文及自動批量轉發微博博文的服務。後來，大量軟件用戶以向「星援APP」充值的形式有償使用該軟件，並通過運行上述軟件侵入新浪微博公司服務器。法院在案件評判中提到，「星援APP」在日常運用中亦集中於用戶在新浪微博中刷贊、刷榜、刷轉發等，以製造虛假數據流量。

經統計，至案發時該款軟件已有用戶使用19萬餘個控制端微博賬號登錄，被告人蔡坤苗獲取違法獲取充值金額600餘萬元。

被告人蔡坤苗供述指，他的公司主要經營「星援」和「應援寶」兩款應用軟件，兩者功能一樣。每次客戶可以預充值一定金額，用於註冊會員和綁定新浪微博賬號。這兩款軟件分別對應一個微信公眾號，以便於使用微信支付方式進行充值。

2019年6月，「蔡徐坤微博轉發過億」的幕後推手「星援APP」被查。（微博）

據《南方都市報》消息，除了「星援APP」還有大量提供自助下單的網站，服務對象包括電商平台、短視頻平台、直播平台、音樂類APP、知識問答社區、社交軟件等。以新浪微博為例，除了常規的刷點贊數、評論數和粉絲量，還針對性地發展視頻瀏覽量、話題閱讀量、首頁閱讀量、微博小號等業務，價格多在每100個/次，20元左右。

而對於網上出現的「刷量」問題，有蔡徐坤的粉絲就表示，「為偶像做數據好比為企業做個漂亮的賬本，粉絲的支持能讓他的商業價值被更多的投資者看到，就能獲得更好的代言、雜誌封面、劇本等。對於粉絲來說，這是對愛豆的肯定。這對於明星、粉絲、投資者來說是共贏的」。

，被告人蔡坤苗獲取違法獲取充值金額600餘萬元。（微博）

（南方都市報）