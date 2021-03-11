山東拉麵哥爆紅引奇葩主播「蹭流量」　連丐幫老大及孫悟空都現身

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-11 12:30

來自山東省臨沂市費縣梁邱鎮的拉麵師傅程運付，因15年來堅持一碗拉麵只賣3元（人民幣，下同）不肯漲價，而在網絡受到關注，某短視頻平台上其拉拉麵的短片播放量已經過億，他還被網民稱作「拉麵哥」。 惟程運付走紅之後，其攤位前以及家門口門庭若市，吸引大量網紅前往拍攝、直播，因為情況太過瘋狂，最近抖音和快手都對在拉麵哥家門口直播的帳號進行了限流，幾個大V的賬號還被封禁。

各路奇葩主播在拉麵哥前直播（點圖放大）：

程運付走紅之後，其家門口及攤位前每日吸引眾多網紅直播拍攝，網紅架起幾百台手機，有些甚至是24小時直播。而且當地還集齊了網絡上的各路奇葩主播，例如有人頭上綁著膠袋，站在車頂上向拉麵哥表白，大喊要嫁給拉麵哥。也有自稱丐幫老大的「乞丐」在鏡頭前「賣身葬父」。

還有一些主播打扮成豬八戒、孫悟空、阿拉伯人等，也有人身著古裝、戴官帽，還有人拉起橫額上面寫著「發揚拉麵哥精神」、「山東拉麵哥」等字樣，以爭取網民注意。

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不少主播不遠萬里來到當地，他們都直言不諱是為了「漲粉」及「蹭流量」。有主播稱，為了搶到好位置，凌晨4點就得過來。即使部分主播的帳號被直播平台封殺，他們也沒有離開拉麵哥的門口，而是換成另一個帳號繼續直播。

甚至有一位主播媽媽帶著11個月大的孩子從青島趕來，因為要照顧小孩，沒辦法搶到好位置直播，她就直接向村民求助，讓他們找拉麵哥幫幫忙，讓她漲點粉絲。

主播如此努力在拉麵哥面前進行直播，是因為拉麵哥的流量太誘人。早前網紅「彭佳佳」因為拍攝拉麵哥的影片爆紅，該影片的播放量竟超過兩億，帳號的粉絲也從7萬一躍超過80萬，各種廣告邀約紛至沓來。很多主播均想複製「彭佳佳」的成功。有人只是在直播裡喊了一句「我來到拉麵哥門口了」，粉絲數目就從幾百漲到幾千。

除此之外，不同公司也藉著拉麵哥來爭取注意。例如村口上就立上了一家汽車品牌贊助的「拉麵哥故鄉」的牌子，此外還有專門的營銷人員穿上有公司制服，把自己的品牌融入到拉麵哥生活的環境。甚至有人透過無人機賣廣告位，聲稱全國有億萬人次觀看。

據早前報道，「拉麵哥」本名程運付，今年39歲。早前他因「十五年來賣拉麵3元一碗，從未漲價」而受到關注。當地政府人員表示，為保障人員安全，最近拉麵哥出攤時，會組織當地人員維持現場秩序，此外組織專人臨時搭建免費的停車場，也同時為前來直播觀看的人提供免費的茶水。

政府人員稱，對於有部分網紅在「拉麵哥」攤位前直播時出現低俗、媚俗的內容，目前有關短視頻平台在負責監管。政府人員續稱，網紅直播是自發行為，政府不方便以強硬的形式來干預。