山東拉麵哥走紅引眾網紅拍攝　由不適到想通：冀幫村民過上好日子

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-06 13:10

來自山東省臨沂市費縣梁邱鎮的拉麵師傅程運付，因15年來堅持一碗拉麵只賣3元（人民幣，下同）不肯漲價，而在網絡受到關注，某短視頻平台上其拉拉麵的短片播放量已經過億，他還被網民稱作「拉麵哥」。 惟程運付走紅之後，其攤位前以及家門口門庭若市，吸引不少網紅前往拍攝、直播，每日早上4點就有人開始直播，直到晚上10點才結束，對其生活造成巨大的影響，程運付還一度因為「太累了」躲在家中不出門。 近日，程運付表示，之前面對每日的直播確實有些不習慣，但現在想通了，對於過來直播的網紅表示理解，因為他們直播也是一種生活方式，「大家也是從全國各地來支持我的，未來將繼續拉拉麵，希望一直紅下去」。

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程運付稱，走紅之後的生活，依舊是有集市的時候出去擺攤拉拉麵，沒集市的時候在家中。因家中每日都有不少人來拍攝，他就會隔段時間到院子中和大家打招呼，讓大家注意安全。「前一段時間有粉絲多給我轉了錢，我就自己家門口拉拉麵免費請大家吃」。

在當地集市中，大多數拉麵攤位的拉麵從2014年至2015年期間就開始漲價了，價格在4元至5元左右一碗。程運付說，他也考慮過漲價，年輕的顧客基本能夠接受，但是老年人卻不太能接受，「其實之前3元的拉麵裡還有肉，後來肉漲價了，我說不放肉行不行，老人說不放肉也行，能吃飽就好」。因此，程運付憑藉一份人情，將3元一碗拉麵的價格維持了15年，他說，「我把人情看得比錢重，錢花沒了就沒了，人情是一直在的」。

至於對未來如何規劃，程運付稱，自己對拉麵有感情，將繼續拉拉麵，「拉麵要用心拉才好吃」。他希望以後可以做些對社會有益的事，能幫助同村的人過上好日子，傳播山東樸實、勤懇、善良的沂蒙精神，「之前電影《失孤》的原型郭剛堂來我這裡，希望能讓更多人看到他走失的兒子的信息。這兩天，我還在幫鄰居找他走失的老父親，十年前走失的，現在還沒找到」。他還稱，目前不想與商業公司簽約，但願意有機會為家鄉代言，傳播沂蒙精神。

值得關注的是，程運付走紅之後，其家門口及攤位前每日吸引眾多網紅直播拍攝，有的人將自己打扮成孫悟空，也有人身著古裝、戴官帽，還有人拉起橫額上面寫著「發揚拉麵哥精神」、「山東拉麵哥」等字樣。有在現場直播的網紅表示，自己每日從早上6點直播到下午2點「拉麵哥」收攤，直播間人數峰值曾達到14萬，「總收益在平台扣完相關相關費用之後還剩5000元，我全部都捐給『拉麵哥』了」。他稱「拉麵哥」由剛開始的不適應變得漸漸適應直播，有時還會與圍觀群眾互動，聊聊天、免費請大家吃拉麵。

另外，有當地政府人員表示，為保障人員安全，最近「拉麵哥」出攤時，會組織當地人員維持現場秩序，此外組織專人臨時搭建免費的停車場，也同時為前來直播觀看的人提供免費的茶水。政府人員稱，對於有部分網紅在「拉麵哥」攤位前直播時出現低俗、媚俗的內容，目前有關短視頻平台在負責監管。政府人員續稱，網紅直播是自發行為，政府不方便以強硬的形式來干預。

（極目新聞）