洗腦歌《我的滑板鞋》原唱　內地歌手龐麥郎患嚴重精神分裂被送院

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-12 18:00

「我的滑板鞋時尚時尚最時尚，摩擦摩擦在這光滑的地上摩擦」。2014年，歌曲《我的滑板鞋》因搞笑的歌詞與洗腦的唱腔在內地廣為流傳，歌曲的唱作者龐麥郎亦因此走紅。 惟在《我的滑板鞋》之後，龐麥郎的其他歌曲鮮為人知，人也漸漸被大眾遺忘。今日（12日），其經紀人發布視頻透露，龐麥郎患有嚴重的精神分裂症，今年年初送院時病情已屬嚴重，他無法控制自己的身體，可能會自殺也可能會傷害他人，所以將其強制送進精神病院。 龐麥郎的家鄉、陝西省漢中市寧強縣警方亦證實，龐麥郎現在已住進精神病院，但表示，具體情況尚不清楚。

龐麥郎本名龐明濤，1984年出生在陝西漢中市寧強縣，2014年一首《我的滑板鞋》讓其在內地爆紅，該首歌曲還被多人翻唱，甚至有多種方言版本。在此之後，龐麥郎沒有什麼突出的作品，但也常接到一些商業演出，不過，幾年前開始就有傳言指龐麥郎商演不合作，經常爽約。

除此之外，龐麥郎在成名後，也常常在網絡上引起爭議，譬如耍大牌、不認識父母、自稱是台灣人等等，很多網民評論其為「跳樑小丑」。

今日，龐麥郎的經紀人白曉發布視頻稱，龐麥郎已經飽受精神病折磨了三四年的時間，現在的病情很嚴重，體重亦由130多斤變成了80多斤，於2021年初被強制送進了精神病醫院。早年間的網絡暴力是龐麥郎患精神病的一大原因。「我也是猶豫壓抑了很久，才覺得給大家說明。我想給龐多一些時間，他是被精神分裂症折磨的男人，他的好多歌詞作品，都是在疾病的煎熬中寫出來的。但他每次恢復正常的時候，又不願意給大家看到他的成功，我從他身上看到了梵高先生的影子」。

白曉說，龐精神病爆發的時候，還曾試圖要殺死自己（白曉），但作為認識六年的朋友，他選擇了原諒。白曉還表示，龐麥郎後續可能會退出娛樂圈，將不再有什麼演出。他還代替龐麥郎向過去商業演出的主辦方道歉，「龐麥郎其實是精神病原因，當時無法演出，才不得已離開舞台」。

白曉亦表達了遺憾，「曾經那個唱過《惡魔不要啊》、《我的滑板鞋》、《摩的大飚客》等歌曲的男人，再也回不來了」。

除此之外，陝西省寧強縣南沙河村村幹部陳正鼎亦表示，村裡曾因龐麥郎毆打父母報警。3月1日下午，當地一間精神病醫院將龐麥郎接走，「這是他第二次被送到精神病醫院，去年也送了一次」。陳正鼎又稱，龐麥郎有些許精神不正常，經常亂講話，他偶爾回村與父母居住，平常也有毆打父母的情況。據悉，龐麥郎的父母已經年逾70，平時靠打工、種地、養豬等維持生活。

對此，有網民表示：

「希望早日康復」。 「反正他的經歷挺讓人唏噓的」。 「畢竟曾經一夜爆紅後來沒能繼續紅過氣到這種地步」。 「《我的滑板鞋》火了以後（龐麥郎）以為自己這樣的風格很受歡迎，但是之後的作品根本沒人理，好像心理落差有點太大了」。

（網易新聞／澎湃新聞）