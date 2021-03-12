留美中國大學生意外死亡原因未明　單親爸爸：尊重他所有決定

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-12 16:31

據美國埃默里大學（Emory University）學生報「The Emory Wheel」報導，3月5日，就讀於該校牛津學院（Oxford College of Emory University）哲學專業一年級的中國學生張一得（Dave）意外去世，但就未有指明其死亡原因。 牛津學院院長Douglas Hicks於3月6日，亦在一封致學生的電郵中寫到，「作為牛津社區這個大家庭，讓我們彼此支持，尤其是支持我們這個大家庭裡同Dave關係親近的那些人」。 去年秋季因疫情關係，張一得在江蘇蘇州的家中遠程學習，今年春季才回到美國的學校中上課。張一得的意外離世讓家人也猝不及防，其父表示，「各種說法不必介懷的，不管怎樣的說法，都沒有意義了」。

據了解，張一得的父親是一位育兒界知名的單親爸爸，大家都稱呼他為「一得他爹」、「老得」等。「老得」此前還專門為自閉症兒童打造了一個感統訓練場，永久免費，幫助這些孩子訓練視聽能力、提高運動能力。如今聽聞兒子去世的噩耗，「老得」表示，「我會照顧好自己，繼續與其他孩子互動，盡力給孩子們多一點美好」。

《廣州日報》曾於2019年報道，「老得」年輕時曾是一名企業高管，為了給足兒子陪伴，他選擇成為了一名全職爸爸。家庭收入來源，全靠其開墾、種菜、賣雞賣魚、撿廢品，以及好心人不時的幫助。張一得小學每學期學費約4、5萬元（人民幣，下同），初中學費更是高達20萬元。

後來，張一得憑藉優異的成績，取得學校每年20萬元的獎學金，「擔起了自己高中生涯的學費和生活費」。為培養和陪伴兒子，「老得」10年內為兒子做菜式不重複的「花式菜餚」、親手給兒子製作手工動物200隻、17年裡，他給兒子拍下20萬張照片，拍壞了5部相機等。2018年，「老得」開通了自己的個人公眾號，在平台上記錄兒子的成長歷程。

張一得也曾在自己申請留學的文書中回應著父親的舐犢之情，「媽媽在我還是一歲嬰兒的時候就離開了爸爸。我和父親一起長大，他選擇辭職照顧我，因為他認為如果他僱了一個保姆，錢不能彌補缺乏父母的愛。他賣掉了我們的房子，把我們搬到了郊區，他在一座山上建造了自己的房子。房子周圍有雞圈和一小塊土地，種下剛好夠我們每天吃的蔬菜。我作為一個小男孩討厭這種生活方式。我開始注意到為什麼父親從來沒有因為他『貧窮』而感到沮喪，他喜歡做他所做的事情，從不為此感到羞恥。隨著年齡的增長，我開始意識到這些經歷是多麼的重要，以及它們對我這個獨一無二的人的影響是多麼的重要」。

張一得去世後，其父「老得」在一封《致埃默里大學Dave的同學們》的信中寫到，「他一生中所有的決定，我都是無條件地尊重、認同、接受，包括這一次，他最後的這個決定。謝謝你們對Dave的關愛，陪他走了他人生中的最後一站，躬謝了」。

（紅星新聞/The Emory Wheel）