平台疑似出現兒童軟色情　小紅書：內衣品牌違規已遭封號

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-13 19:13

網路購物和社交平台「小紅書」受到不少內地網民歡迎，甚至被奉為出遊天書。然而有博主周四（11日）在網上爆料，質疑小紅書出現疑似兒童色情團夥。小紅書官方翌日回應指，已對涉事賬號及相關內容分別做封號和刪除處理。

爆料的博主為一位孩子的母親，她表示，自己在小紅書上瀏覽其他人推薦的小童內衣褲時，發現封面圖中女童們的姿勢非常奇怪，並不雅觀，「這些人自稱為自己孩子挑選內褲並試穿，但是事實上哪有媽媽會發自己女兒這樣的照片」。她立即把照片發布者舉報，可沒想到下面還有類似的圖，且圖片下面都標有「我的花匠女童內褲」，令其質疑圖片是否屬品牌的軟廣告，或是兒童色情的暗號。

經檢索，「我的花匠」實為一內衣品牌，只售賣一款女童內褲產品。周五（12日），小紅書官方就事件回應，稱上述品牌涉嫌發布侵犯未成年人合法權益的違規內容，其小紅書賬號及共22篇相關內容已被作封號和刪除處理，公司同時會持續徹查關聯賬號及相關內容。

不過「我的花匠」公關則表示，該品牌從來沒有在小紅書上投過廣告，又指已將事件反饋予高層，目前正在處理中。她續稱，事件為品牌聲譽帶來了非常不好的影響，但暫不清楚圖片是否由客戶自主拍攝；同時，因懷疑網友造謠，公司已主動聯繫網警。

（紅星新聞）