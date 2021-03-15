上課聽到怪聲　廣西女教師帶領202名師生撤離　巨石隨後砸穿教室

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-15 16:25

廣西一名小學女教師盧金條，近日帶著學生練習晨讀時，突然聽到一陣「轟隆隆」的奇怪響聲、她當機立斷，帶領全校202名師生，僅用50秒上演了一場「教科書式脫險」。 隨後，從山上滾落的巨石砸穿教室牆壁，將兩排課桌撞飛。由於這名女教師的敏銳反應和果斷舉動，全校師生無一人傷亡。

據央視報道，事件發生於3月4日上午8時多，當時盧金條正帶著學生晨讀，突然她聽到一陣「轟隆隆」的響聲從背靠大山的窗戶外傳來，大約持續了3、4秒。

「不好！可能要有危險！」盧金條朝著學生們大喊，「孩子們，站起來！跑出去！往外跑！快點！」教室裏的25名學生立刻站起，緊張有序向教室外跑去。

盧金條帶領全校202名師生安全撤離。（央視）

盧金條話音剛落，一塊巨大的石頭從山上滾落而來，越過離教室2米遠的圍牆，壓斷圍牆內的大樹後，砸穿教室牆體，後排2張課桌瞬間被撞飛。

確保全班學生跑出後，盧金條繼續「和時間賽跑」，返回辦公室，拿起提前備好的自製應急鈴鐺開始搖鈴，向全校發出警報，並協助其他老師疏散學生至空曠的操場。全校202名師生僅用50秒脫險，未發生人員傷亡。

盧金條表示，自己是在和時間賽跑。（央視截圖）

據悉，此次地質災害屬於岩石崩塌，具有一定的不可預見性。對於師生的及時處置應對，專業人士表示，「他們反應很迅速，值得讚揚，如果岩石砸穿的是樓體主梁，後果不堪設想」。

盧金條接受央視訪問時憶述，「那個聲音像地震或爆炸，我當時很緊張、著急，我多考慮一秒，坐在後排的孩子就會有生命危險」、「說實話，我當時也害怕，但孩子比我更害怕。危急時刻，他們需要我的保護，首先我自己不能亂了陣腳」。

（綜合報道）