撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-15 23:05

網購既方便又快捷，足不出戶都能夠買到「心頭好」。然而，居住於廣東珠海市的黃女士，上周六（13日）卻發現家中網購的床墊傳出異味，更引來大量蒼蠅。當她狠心剪開床墊後，竟發現暗藏一隻死老鼠。 目前，黃女士已向商家反映，對方承諾若黃女士一家在一個月之內出現不適，經專業醫療機構認定是死老鼠所致，可報銷一切費用。

黃女士在淘寶購買的北極絨床墊。（廣東公共DV現場）

上周六（13日），黃女士在家中臥室見到有大量蒼蠅聚集，並傳出陣陣異味，於是她與丈夫翻查家中每一個角落，最終發現異味從床上傳出，更在床墊上摸到一個鼓起的硬塊，結果在剪開床墊後發現有死老鼠。

黃女士介紹，該床墊價值119元人民幣是她在一間名為「北極絨床墊工廠店」的淘寶店購買，尺寸1.8米乘2米。她向商家反映問題後，客服表示可全額退款，但要求她刪除評論。

對此，黃女士直言並非錢的問題，而是關乎身心健康，擔心會感染鼠疫。她表示，家中小孩年紀尚幼，仍未學懂走路，基本上都在床上玩耍，而且一想到自己每晚與老鼠同眠，「我真的是雞皮疙瘩起來了，太恐怖了」。

事實上，涉事店鋪售出的商品不多，其中銷量最高就是黃女士所購買的同款床墊，不少買家都有評論中反映床墊實際厚度不足、起球、塌陷嚴重等。

對於床墊內有死老鼠一事，該店的客服主管董先生表示，產品確實是薄利多銷走量，最多只能向黃女士退款。同時，他承諾若黃女士及其家人在一個月之內出現不適，經專業醫療機構認定是死老鼠所致，可報銷一切費用。目前，黃女士已答應將床墊退回協助店家核查。

（廣東公共DV現場）