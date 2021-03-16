寧夏微笑女孩短片瀏覽量破4500萬　網民：長大了絕對是個大美女

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-16 12:52

近日，寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網絡走紅，短片一經發布就收穫逾4500萬的觀看量。有不少網民還評論指，「長大了絕對是個大美女」。 據了解，女孩名叫鐵嘉欣，今年7歲，是馬建鄉大坪小學一年級的學生，因學習認真、成績優異，而受到老師的關注。 視頻拍攝者是該校95後支教老師馬瑞，她稱，「3月4日下午放學時，無意中拍下這段視頻，我當支教老師一年多，孩子們的天真、純樸都寫在臉上，相處久了也能找到自己的童年」。

寧夏固原市西吉縣一段紅衣女孩的笑容的短片在網絡走紅。（北京日報）

鐵嘉欣的姐姐鐵國琴介紹指，鐵嘉欣平時在家人身邊就愛笑，只是見到陌生人會有些害羞。「馬瑞老師和他們關係很好，特別愛跟孩子們玩。3月4日那天下雪了，有點冷，小妹準備放學回家。她說不知道老師怎麼一下子拿手機開始拍她了，一害羞就笑了」。

鐵國琴稱，「這兩天朋友都給我發來小妹的視頻，說她火了。我們也沒想到能因為一個微笑，讓全國的網友都認識了她，有些驚訝」。面對網民們對鐵嘉欣的讚美，鐵國琴又表示，「父母對小妹特別偏愛，在教育方面也沒有什麼特別的地方。父母會給她輔導功課，鐵嘉欣雖然年齡小，也很知足，學習用功，從不嬌慣，是個懂事的孩子」。鐵國琴續稱，鐵嘉欣最喜歡的是馬瑞老師教的數學課，而興趣愛好有下棋、畫畫，和別的孩子差不多。

對於鐵嘉欣的走紅，她的家人稱，「孩子還小，不想讓她過早地接觸網絡事物」。

網民評論：

「自然美才是真的美」。 「你笑起來真好看」。 「有央視主播的感覺」。 「祖國的花朵真漂亮，園丁更是美」。 「這才是真的有辨識度的美女。不像現在的網紅臉一個模子」。

值得關注的是，西吉縣是寧夏最後一個正式脫的貧困縣，2020年11月，寧夏當局正式批復同意西吉縣退出貧困縣序列。中國扶貧基金會在了解情況後，還為大坪小學捐贈5萬元人民幣廚房設備改善學生就餐環境。

西吉縣是寧夏最後一個正式脫的貧困縣。（北京日報）

（北京日報）