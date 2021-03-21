復旦大學生遺失身份證被冒用成公司董事長　律師：應及時報失補領

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-21 17:11

上海復旦大學男學生王某某，2017年意外遺失身份證，卻在近日發現被人盜用身份信息，變成深圳一家公司的法定代表人兼董事長。目前，他已向深圳警方報案，以及向深圳市場監管部門反映，並將於本月底攜帶身份證明材料等前往深圳申請撤銷相關註冊信息。

王男表示，上周一（15日）支付寶推送了一條企業貸款廣告，信息顯示他是深圳市格創嘉科技有限公司的法定代表人。他起初以為是同名同姓，於是在網上搜索核對，最終下載了該公司的營業執照，確認其身份信息被冒用。隨後，他在深圳市市場監管局官網以法定代表人身份登陸下載該公司的工商檔案，該公司法定代表的姓名、證件號碼、住所以及身份證掃描件均是他本人。

據了解，王男於2017年8月曾在上海虹橋火車站遺失身份證，但他當時沒有報案及掛失，只是補辦了一張身份證。兩個月後，他就「成為」深圳格創嘉公司法定代表人。

工商檔案顯示，深圳市格創嘉科技有限公司於2016年9月14日成立，經營範圍包括電子產品、五金製品、塑料製品等研發與銷售，國內貿易，貨物及技術進出口等。直至2017年10月12日，該公司發生變更的法定代表人、董事長、總經理、執行董事均變更為王男，而上述變更由翁少芹作為經辦人申請。然而，翁少芹堅稱自己從沒有協助他人辦理企業法人變更。

此外，該公司目前有4條經營異常信息，包括2018年6月25日，該公司因「通過登記的住所或經營場所無法聯繫」，被深圳福田市場監管局首次載入經營異常名錄，至今未被移出。此外，該公司還因未按規定期限公示2017年、2018年、2019年年度報告3次被載入經營異常名錄。

2017年10月12日，深圳市格創嘉科技有限公司發生變更，法定代表人、董事長、總經理、執行董事均變更為王男。（天眼查）

事實上，身份信息被冒用註冊公司的事情並不鮮見。對此，上海華勤基信律師事務所律師寧方方表示，若發生類似情況，民眾可通過行政程序向公司註冊地市場監督管理部門，申請撤銷公司該變更行為的行政許可，也可以通過司法程序向公司註冊地人民法院起訴公司和公司股東，請求確認自己非公司的人員，並由公司和公司股東進行變更登記。

此外，寧方方呼籲民眾遺失身份證，應及時向派出所辦理報失登記並申請補領，另外可以通過媒體等發布聲明，最大限度地減少不法分子盜用身份信息的機會，防止在不知情的情況下承擔相關的法律後果，避免造成社會危害。

（澎湃新聞）