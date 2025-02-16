四川醫生疑辱罵患者｢老妖婆不得好死｣　網民：我不信是無緣無故罵

網傳四川瀘州市有女醫生疑當眾辱罵患者「不得好死」，並指對方是「老妖婆」。涉事醫院的員工稱，當時已派人及時處理，後續會將相關情況向上級匯報。



《南國早報》報道， 2月15日，西南醫科大學附屬醫院門診4樓，一名女醫生對患者咆哮，並說出「老妖婆」、「你不得好死」、「天打雷劈」等辱罵性語言。

有女醫生與患者起爭執。（影片截圖）

女醫生爭執後轉身，突然原地大叫。（影片截圖）

女醫生爭執後轉身，突然原地大叫。（影片截圖）

醫院急診科有關工作人員表示，急診科只有3樓，未發生醫生罵患者的情況。院內報警電話的接線員工稱，事發於醫院的耳鼻喉科，當時已派人及時處理，「該勸阻的勸阻」，後續會將網上相關情況向上級匯報。

女醫生對患者咆哮。（影片截圖）

有醫生試圖阻止雙方爭執。（影片截圖）

女醫生疑辱罵患者「老妖婆」、「不得好死」。（影片截圖）

不同以往，在本次的醫患衝突事件中，不少網民都為女醫生發聲，「患者天天罵醫生，也沒見上熱搜」、「醫生是不可能無緣無故罵人的」、「醫生也是人，對面的患者口吐芬芳，醫生還回去也沒錯」、「醫生忍無可忍也有情緒 醫生不是鐵打的」；也有網民認為不能單以網傳片段就以偏概全，「不站隊 ，醫生也是人，就想看看前因後果」、「請發全部視頻，不要斷章取義」、「不能站隊，等詳細經過出來」。