四川醫生疑辱罵患者｢老妖婆不得好死｣ 網民：我不信是無緣無故罵
撰文：林芷瑩
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網傳四川瀘州市有女醫生疑當眾辱罵患者「不得好死」，並指對方是「老妖婆」。涉事醫院的員工稱，當時已派人及時處理，後續會將相關情況向上級匯報。
《南國早報》報道， 2月15日，西南醫科大學附屬醫院門診4樓，一名女醫生對患者咆哮，並說出「老妖婆」、「你不得好死」、「天打雷劈」等辱罵性語言。
醫院急診科有關工作人員表示，急診科只有3樓，未發生醫生罵患者的情況。院內報警電話的接線員工稱，事發於醫院的耳鼻喉科，當時已派人及時處理，「該勸阻的勸阻」，後續會將網上相關情況向上級匯報。
不同以往，在本次的醫患衝突事件中，不少網民都為女醫生發聲，「患者天天罵醫生，也沒見上熱搜」、「醫生是不可能無緣無故罵人的」、「醫生也是人，對面的患者口吐芬芳，醫生還回去也沒錯」、「醫生忍無可忍也有情緒 醫生不是鐵打的」；也有網民認為不能單以網傳片段就以偏概全，「不站隊 ，醫生也是人，就想看看前因後果」、「請發全部視頻，不要斷章取義」、「不能站隊，等詳細經過出來」。
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