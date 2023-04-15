湖北婦做試管產龍鳳胎卻驚悉父女無血緣關係　醫院堅稱流程無差錯

湖北女子秦芳（化名）多年無法懷孕，早前，她通過試管嬰兒技術生下兩孩，結果發現其中一孩竟與丈夫無血緣關係。醫院堅稱流程無差錯，令事件相當離奇。而律師則建議申請司法鑑定。



據了解，秦芳30多歲，2014年結婚，但後來被診斷為女性不孕—多囊卵巢綜合徵及輸卵管堵塞，自此開始漫長的求醫路。2018年，在確診「繼發不孕症」後，醫生建議她通過試管嬰兒來一圓生孩子的心願。2019年8月，秦芳在湖南長沙的中信湘雅生殖與遺傳專科醫院接受第一次胚胎移植手術，可是移植一個多月後，B超結果顯示胚胎停育。她在流產後休養期間還被發現宮腔中度粘黏等，需接受宮腔分離手術。

秦芳未有就此放棄，2022年3月又到上述醫院進行第二次胚胎移植手術，終於在當月進行B超檢查結果發現有兩個孕囊。不過離奇的是，由於醫生曾稱其身體無法承受雙胎，故她也跟醫院確認好，只移植一個囊胚，「為什麼會有兩個孕囊？」而醫院的在線客服也未能明確解答疑問。

2022年9月30日，秦芳早產，通過剖腹產手術產下一男一女。然而，女兒的新生兒的聽力篩查未通過，更在今年2月被確診為先天性雙耳全聾，但父母雙方皆沒有耳聾情況。對此院方回應指，體外受精助孕並未對胚胎進行遺傳學檢測，後代出生缺陷的風險與正常人相同。先天性耳聾宮內無法通過影像學予以診斷，並建議兩孩做STR分型確定血緣關係。

更離奇的情況之後出現，鑑定後發現，兩孩當中，兒子是秦芳和丈夫的孩子，但患病的女兒只與秦芳有血緣關係，與其丈夫卻無血緣關係。這令秦芳進一步質疑。而院方回應稱，經核查，當時確實只給她移植了一枚胚胎，出現後來的情況，很有可能是因為她與人同過房。不過秦芳卻稱，她手術前後並沒有與他人同房，且自己多年來一直不孕不育，否則也沒必要做試管嬰兒。

2月底，醫院為「同房」言論致歉，稱接聽電話工作人員非醫學專家，對親子鑑定結果認知不夠，存在錯誤推斷，並承諾若20天內沒有找出秦芳方面的原因，由醫院先期墊付小孩手術首期費用（包括耳蝸手術及住院費用）。

另外，院方回覆內媒查詢時稱，從醫學角度而言，女性在移植1枚胚胎的輔助生殖治療週期中，是有可能分裂為兩個胎兒的，但兩個胎兒應為同父同母的同卵雙胞胎。移植1枚胚胎生育龍鳳胎的情況較為罕見，可能的原因，有週期中自然懷孕、再次移植其他胚胎。院方又否認有漏洞，指產生該結果須同時滿足兩個條件，一是取卵受精時混入其他男性精液，二是移植了兩枚胚胎，但從醫院的流程管理、醫療記錄以及核實自查情況來看，兩個環節均不存在差錯。

秦芳稱，直至今年4月中旬，醫院並未履行前述協議中的支付手術費等承諾。湖北易聖律師事務所合夥人律師袁三慧表示，案件屬醫療糾紛，主要應明確醫院醫療行為是否存在過錯，醫療行為與目前胎兒非父親親生、存在先天缺陷是否存在因果關係，以及醫療過錯參與度的問題，相關問題都有賴於司法鑑定來解釋和明確。院方則表示將積極保持溝通，並堅持通過司法途徑解決問題。

而對於秦芳的情況，專家表示，從醫學上而言，胚胎移植和同週期內的自然受孕並不衝突，兩者可能同時發生，惟這種自然受孕的可能性非常小。