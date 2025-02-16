黑龍江多個林區疑有人盜獵野生動物　多地林業部門加強巡護

2024年12月底至2025年1月中旬，有野生動物保護志願者在黑龍江黑河市、伊春市、綏化市多個林區發現獵套、電網等非法獵捕工具，不少野生動物被困、被宰殺。黑龍江多地林業管理部門表示將加強巡護和宣傳工作，保護野生動物。



《澎湃新聞》報道，2025年1月3日，據野生動物保護志願者發布的文章介紹，2024年12月28日至30日，志願者在黑河五大連池市、遜克縣、孫吳縣，伊春市友好區、豐林縣等多地林場巡護時，發現大量獵套，部分區域還有高壓電網。其中，五大連池市龍鎮林區的獵套密度極高，志願者發現一隻懷孕的母麅子被困死。

文章介紹，2024年12月底至2025年1月中旬，在伊春鐵力市、綏化市慶安縣等地林區邊緣，志願者又發現並拆除大量非法獵捕工具，包括大獵套、小獵套、帶報警器的彈簧套和電網等，還發現疑似野生動物被宰殺現場。

黑龍江多個林區有獵套、電網等非法獵捕工具，不少野生動物被困身亡。（澎湃新聞）

志願者在五大連池市一處林場中，發現一隻被套住已凍死的懷孕母麅子。（澎湃新聞）

多位野生動物保護志願者介紹，黑龍江省森林面積遼闊，盜獵者分布廣泛，大興安嶺地區、黑河市、伊春市、綏化市、哈爾濱市等地林區，一直是設獵夾、獵套、電網盜獵野生動物的多發地。

志願者稱，2024年12月至2025年1月中旬，他們先後到黑河市五大連池市、遜克縣、孫吳縣，伊春市豐林縣、鐵力市，綏化市慶安縣等地的林場，對此前走訪過的林區回訪調查。

2024年12月28日，他們在黑河市五大連池市林區巡護，在龍鎮林區407鄉道地帶的山林發現大量獵夾獵套，還發現被獵套勒死的懷有幼崽的母麅子。12月29日，他們在黑河市遜克縣巡護中，發現有新設的獵夾獵套以及電網；在黑河市孫吳縣腰屯鄉附近山林中發現電網。12月30日，在伊春市豐林縣和友好區的林場也發現大量獵套。

2025年1月11日、12日，他們在伊春市鐵力市桃山鎮、雙豐鎮，綏化市慶安縣等地的林場，在現場發現了獵套以及血跡殘留。

志願者在綏化市慶安縣巡護時發現的鐵絲網。（澎湃新聞）

針對「2024年12月28日在龍鎮林區407鄉道地帶林區發現獵夾獵套」的情況，2月5日、6日，黑河市五大連池市林業和草原局工作人員表示情況屬實，並稱當時志願者直接報警，已構成刑事案件，公安機關已立案偵查。

針對林區存在私設獵套電網情況，工作人員表示，每年冬季，當地都會開展巡山清套的專項行動，且會不定期地進行逐戶入戶普法宣傳。事發後，他們已對該片區巡護員作出處罰，並加強巡護管理。

2月5日，伊春市鐵力市林業和草原局工作人員表示，經實地核查，當局沒有在上呼蘭林場和茂林林場附近發現獵套。該地區由伊春森工集團有限責任公司的子公司管轄。目前，伊春市鐵力市林業和草原局已下達要求，網格員需加強巡護，加強野生動物保護。

志願者曾在伊春市鐵力市桃山鎮的林場發現獵套。伊春森工桃山林業局有限責任公司工作人員稱，並沒有收到志願者關於有獵套、電網情況的反映，也沒有發現異常情況，各林場一直有固定的護林員不定期巡護，平常宣傳包括入戶宣傳、條幅宣傳以及喇叭宣傳等。

慶安縣林區發現大量獵套與鐵網。（澎湃新聞）

黑河市孫吳縣林業和草原局工作人員表示，志願者發現的是鐵絲網，沒有接電，是養殖戶用來圈牛。事發後，該局已拆除鐵絲網，並在孫吳縣區域內開展相關工作。

工作人員介紹，當地以畜牧業和農林業為主，很多地方都會設置鐵絲網，但並非獵捕野生動物的高壓電網，只是為了保護農作物，讓牲畜不靠近農作物。另外，每年10月至翌年5月，當地會因大雪封山，野生動物期間會在山裏頻繁活動，該局幾乎是每個月一次，或每15天一次在重點區域開展巡山巡護工作。