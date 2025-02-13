中國發現全球最古老的鳥類化石　改寫鳥類演化史

《央視新聞》報道，中國科學家2月13日發佈研究成果，通過對侏羅紀鳥類化石的研究，發現全球最古老的鳥類之一——「政和八閩鳥」，也是迄今唯一確切的侏羅紀鳥類，將以尾綜骨為代表的鳥類重要特徵出現的時間提早了近2000萬年。



「政和八閩鳥」化石。（央視新聞）

復原圖。（澎湃新聞）

報道指，2023年11月，野外團隊在福建發現一件不完整的爬行動物化石，經過修復和分析，研究團隊確定了該化石屬於鳥類，並將其命名為政和八閩鳥，「根據體重的測算公式，政和八閩鳥的體重在150克左右，可能和一些小型鸚鵡的大小比較相近。」

據了解，目前全世界最古老的鳥類，比較公認的是德國發現的始祖鳥，出現在侏羅紀時期，距今大概1.5億年。但也有部份研究認為始祖鳥屬於恐爪龍類，而非鳥類。

相關研究成果在Nature上發表。（央視新聞）

化石。（澎湃新聞）

「政和八閩鳥」是目前最確切的且唯一的侏羅紀鳥類，研究首次揭示了現代鳥類的體型在侏羅紀就已出現，並將這一特徵出現的時間提早了2000萬年，改寫鳥類演化的歷史。

相關研究成果北京時間2月13日在《自然》發表。