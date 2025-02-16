上海女舉報面試遭七旬董事長猥褻：因超齡警方不拘留 準備起訴
撰文：林芷瑩
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來自上海的張女士實名舉報，稱其面試時遭公司董事長朱賢某猥褻，但因對方年滿70周歲，行政拘留5天的處罰無法執行。張女士已與婦聯聯繫並委托律師處理，將依法提起訴訟。
《現代快報》報道，1月21日下午，張女士在上海某紡織品有限公司面試康復理療師一職，公司董事長朱賢某自稱公司內新成立了乒乓球俱樂部，需要一位運動康復師在場，若有人受傷，便可採取緊急處理措施。此外，面試時朱賢某自稱在運動時扭傷腰，希望趁面試機會接受理療。
面試過程主要在朱賢某的辦公室及辦公室內的隔間進行。張女士表示，從她見到朱賢某再到離開一共4小時，期間沒有其他人在場，朱賢某對她實施猥褻和性騷擾。當天面試結束後，張女士報警求助。
1月26日，張女士收到上海市公安局浦東分局出具的行政處罰決定書，內容為朱賢某已年滿70周歲，對其不執行行政拘留。後來，有自稱是紡織廠工作人員的人聯繫張女士，但並未提到賠償與道歉方案，只是希望她再去紡織廠「談談」，張女士拒絕後，對方又通過警方聯繫她，也被拒絕。
2月15日，張女士表示，其要求是道歉和賠償，目前她已聯繫律師處理，最快下周開始向上海轄區法院起訴，並同時與婦聯取得聯繫。事發後，她到上海市第八人民醫院求診，被診斷為焦慮障礙，「年前發生這件事後，我過年都不敢回家，也不敢獨處，一天洗20遍手」。
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