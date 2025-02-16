6旬女乘客航班上昏迷離世　家屬尋求真相　川航：已盡救助責任

2月13日，四川達州至福建泉州的川航3U6979航班上，一名旅客突發身體不適離世。該旅客家屬在社交平台發文，希望尋找同航班乘客還原事發情況。16日，川航回應此事表示，按程序在機上為旅客吸氧並實施心肺覆蘇，飛機落地泉州晉江機場後，地面急救人員上機接替乘務組進行急救處置。川航亦委託地面人員陪同送醫救治，協同家屬及公安部門配合做好後續事宜。



2月16日，死者家屬李女士介紹，2月13日，她母親乘坐3U6979航班從達州到泉州，原定17時30分落地。18時許，在現場接機的她哥哥得知母親被送往醫院。

其哥哥李先生說，當時他在機場看到有工作人員舉了寫有母親身份信息的牌子，他上前確認身份後被告知，母親被送往醫院搶救，「機場通知了醫護人員，直接送去了醫院。」

家屬稱，醫生說老人送到醫院時已經沒有脈搏和心跳了，院方給出的死亡原因是非正常死亡，猝死。他們和航司協商，航司答覆說已經盡到法律上的關照和服務，家屬希望找到同航班旅客，了解母親在飛機上發病和救治的過程，還原真相。

家屬求助影片截圖。

目前，該乘客遺體目前停放在殯儀館中。殯儀館工作人員稱，遺體是從晉江市的醫院送來的，死亡原因是猝死。

16日下午，川航有關工作人員回應情況，2月13日3U6979達州至泉州航班上，乘務人員在飛機下降進行安全檢查階段，發現坐在40C座位的乘客（女性，61歲）無應答。乘務組廣播尋找醫生，但客艙乘客中沒有醫務人員；同步按程序為旅客吸氧並實施心肺覆蘇。飛機於11分鐘後落地泉州晉江機場，地面急救人員上機接替乘務組進行急救處置。15分鐘後，急救人員用擔架將該乘客擡下飛機。公司委託地面人員陪同送醫救治，協同家屬及公安部門配合做好後續事宜。

北京澤亨律師事務所胡磊律師介紹，若旅客在行程中突發疾病，航空公司必須竭盡全力展開醫療救助。若乘客死亡源於自身原因，且航空公司已充分履行救助義務，則無須承擔法律責任。本次情況，胡律師建議家屬通過尋找同航班乘客提供證言，仔細核查乘務組在整個事件中的具體操作，比如搶救開始的時間、採取的措施是否規範等。同時，申請調取航班記錄，了解備降決策時間、醫療響應流程等關鍵信息，這些都可能成為後續維權的重要證據。