新疆飛南京航班 婆婆突發疾病搶救無效亡 救護車疑遲到耽誤救治
撰文：鄭寧
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12月10日淩晨，有網民發帖稱，某航空公司從烏魯木齊飛往南京的航班上有乘客突發疾病，生死未卜。涉事航班上一名乘客透露，一位婆婆在行程約一半時突然發病。南京機場救護工作人員表示，飛機落地後，有急救人員到場。不過，相關部門隨後回應表示，突發疾病的乘客最終搶救無效死亡。
網民發布照片可見，有救護人員抬著擔架站在機頭附近，「落地20分鐘，救護車還沒到」。
據《極目新聞》報道，上述網民介紹，其乘坐的是某航空公司12月9日從烏魯木齊飛往南京的航班，起飛後大約一半行程，一名婆婆突發疾病，飛機上有乘客為其做了心肺復蘇急救措施。12月10日淩晨0點10分許，飛機落地南京祿口機場後，救護車將婆婆拉走了，但不知情況如何。
對此，南京祿口機場醫療救護工作人員表示，涉事飛機落地後，有急救人員到現場處置，但後續情況需諮詢其他部門。《極目新聞》從相關部門了解到，突發疾病的乘客最終搶救無效死亡，被送到醫院時已無生命體征。
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