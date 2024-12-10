新疆飛南京航班　婆婆突發疾病搶救無效亡　救護車疑遲到耽誤救治

12月10日淩晨，有網民發帖稱，某航空公司從烏魯木齊飛往南京的航班上有乘客突發疾病，生死未卜。涉事航班上一名乘客透露，一位婆婆在行程約一半時突然發病。南京機場救護工作人員表示，飛機落地後，有急救人員到場。不過，相關部門隨後回應表示，突發疾病的乘客最終搶救無效死亡。



網民發布照片可見，有救護人員抬著擔架站在機頭附近，「落地20分鐘，救護車還沒到」。

工作人員抬著擔架等待。

據《極目新聞》報道，上述網民介紹，其乘坐的是某航空公司12月9日從烏魯木齊飛往南京的航班，起飛後大約一半行程，一名婆婆突發疾病，飛機上有乘客為其做了心肺復蘇急救措施。12月10日淩晨0點10分許，飛機落地南京祿口機場後，救護車將婆婆拉走了，但不知情況如何。

對此，南京祿口機場醫療救護工作人員表示，涉事飛機落地後，有急救人員到現場處置，但後續情況需諮詢其他部門。《極目新聞》從相關部門了解到，突發疾病的乘客最終搶救無效死亡，被送到醫院時已無生命體征。