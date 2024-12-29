2內地乘客飛新加坡航班上因拿行李大打出手 網民：要用鞭刑
撰文：中天新聞網
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又傳內地客在機上打架事件，一架從陝西省西安市飛往新加坡的酷航班機上，2名乘客因拿取行李，爆發口角，演變成大打出手，有乘客見狀趕緊勸架，所幸在機組人員制止下，沒有釀成進一步衝突。
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《鳳凰網》報道，這宗事件發生於24日，事發班機是編號TR135的酷航班機，從西安市飛往新加坡，根據網友發布的照片顯示，當時乘客正在等待下飛機，一名男子取行李時，與另一名黑衣男子發生口角，接著兩人就大打出手。
其他乘客見狀後，有人不斷勸阻「不要打了！不要打了！這裡還有小孩！」所幸機組人員獲悉後，立即出面制止，沒有造成進一步衝突。酷航也證實這宗消息，該公司發言人表示，公司將乘客和機組人員的安全和健康放在首位，並對造成的不便致歉。
報導指出，根據新加坡航空法相關條款，如果鬥毆或暴力行為導致他人受傷或對航班安全構成威脅，涉事人員會面臨嚴重刑罰，包括監禁、罰款，甚至是更長時間的拘留。
這宗事件引發網友熱議，直呼丟人現眼，
「別的都觸不到靈魂深處，只有鞭刑入肉三分才可終身難忘」、
「其中一個人肯定影響到了另一個，而另一個也不是善茬」，
還有網友表示，
下飛機的時候犯不著那麼著急，你就最後一個人下機又怎麼樣呢？非要趕這個時間嗎？
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