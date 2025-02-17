山西大媽Red Panda驚艷NBA　「效力」超30年出場費5分鐘5000美金

2025年NBA全明星新秀挑戰賽期間，除了眾球員外，一位中國大媽在中場休息時驚艷全場，收穫觀眾陣陣歡呼掌聲。



2025年NBA全明星新秀挑戰賽期間，中場休息時，中國表演藝術家Red Panda再次驚艷全場。

這位中國大媽名叫Red Panda（牛蓉），出生於山西太原的雜技世家，1993年時首次登上NBA賽場，至今已「效力」超過30年。Red Panda的雜技表演是踩著一輛2.1米高的獨輪車，同時用腳和手將陶碗準確無誤地拋在頭頂重疊。

過去接受《騰訊體育》採訪時，Red Panda說，在NBA表演之前，她一直在學校或者Party上表演。無意中一次機會，讓她頂替臨時受傷的演員，在洛杉磯快艇對表演時演出。幸運的是，首次演出完美完成，此後不少球隊邀請她做籃球中場秀，從此一路走紅。

NBA的中場休息，時常為啦啦隊、空中扣籃、吉祥物表演等等，Red Panda穿著中國傳統服飾的雜技演出，無疑讓NBA的觀眾們眼前一亮。每當Red Panda成功完成時，全場都會起立驚呼，甚至還讓NBA公牛隊的吉祥物全程跪著看完表演。

據悉，Red Panda的出場費曾高達每5分鐘5000美金，在NBA表演了超過20個賽季，比姚明的職業生涯還長，如今50多歲的Red Panda仍活躍在NBA賽場。

美國體育頻道ESPN節目主持人Pablo Torre，還曾聯合多家體育媒體、前職業籃球教練等人，呼籲大眾投票，讓Red Panda進入籃球名人堂。籃球遊戲2KNBA也收錄了她的表演。

Red Panda的表演在全球網絡引發關注，有網民調侃：「她在NBA的工作比球員還要穩定！」還有網民說，籃球比賽才應該是Red Panda的中場表演。