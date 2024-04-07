中國大媽成《格雷》SM道具設計師　日本情趣玩具店放滿她的產品

66歲的東北奶奶Lisa是中國第一位專做SM用品的設計師，曾為《格雷的五十道陰影》（Fifty Shades of Grey，另譯五十度灰）系列三部電影設計全套情趣道具。



編輯：宋爽 責編：陳子文（一条）

在保證安全的前提下實現強烈的感官體驗，而且外形新潮美觀，受女性和95後喜愛。奶奶説入行20多年，用過她的設計的人，遍及20多個國家。

一条拜訪了Lisa的工作室，與她聊了聊設計生涯與情趣文化。

還要顧及痛感、羞恥感和美感 點圖放大看看Lisa設計的情趣用品：

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中國第一位專造SM用品的設計師

自述：Lisa

很多人知道我，是通過電影《格雷的五十道陰影》，我為這系列三部電影設計了全套的情趣道具。

最開始片方列了個清單，要求我做10件道具。我的拍檔把英文劇本反反覆覆翻譯給我聽後，我覺得還不夠，又主動加了鞭子等道具。作者覺得挺好，又根據我的設計增加了一些劇情。

我在00年代進入情趣用品行業。這之前，我結婚生子，在東北一家醫院當醫生，對人體構造很了解，因此我在設計中嚴格依據人體工學。比如説口球，原理就是把嘴堵上，發不出聲音。我設計了不同尺寸，從3.8厘米到5厘米不等，愛好者根據嘴的大小挑選。眼罩，必須完全擋光，在一片漆黑的情況下去感受。這就和兩側的橡筋長度和鬆緊度有關。也可以在眼罩下緣穿一根鐵絲，一摁就能和鼻子貼合。繩縛，綁在哪個部位才能避開關節和神經，綁多長時間，綁多大力度。如果不了解，就有可能造成不可逆的傷害。

外觀需要美。玫瑰花和櫻花系列是專門為女性設計的，很多女性愛好者説：「用的過程中感受到了花朵的愛與熱烈。」我會經常跟愛好者們聊天，了解他們的需求。95後個性張揚，他們喜歡馬卡龍色系，喜歡小動物，喜歡狗頭。最開始我覺得，這些和情趣有什麼關係？後來被年輕朋友説服了，也開始設計年輕人喜歡的東西。

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它是一種愛的釋放

剛入行時，我在深圳一家工廠幫忙。廠裏有一位從國外回來的情趣用品設計師，一開始人家不願意教我，一看我進房間就把圖紙蓋上。我就今天給他買蘋果，明天給他送頓飯，慢慢地他就開始從最基礎的東西教我了。

2005年，我在上海第一次國際成人展會上認識了性學家李銀河老師，後來每屆展會都會和她聊聊。她從醫學、性學的角度告訴大家，人類活着兩件事情不可避免，一個是吃，一個是性，那麼我們為啥要回避談性？當時我在情趣行業是孤軍奮戰。她來到我的展位一看，鼓勵我説，國內現在沒有多少做情趣用品的人，你算是為大家開了個窗口了。我瞬間就有了信心。

SM這種行為，歷史的長河中，在中國，甚至全世界每個國家都是有的。只是200多年前歐洲的皇宮貴族第一次用文字記載下來，普通老百姓看到了，才知道這是可以的，所以逐漸接受了。我覺得它是一種愛的釋放，通過觀感、聽感、痛感、觸感和羞恥感，來刺激相互之間的感受。不像很多人想的那樣，它不是暴力的，也不是骯髒的。

入行20多年，用過我的設計的愛好者們遍佈全球20多個國家。在日本的商場裏，我設計的東西一定是擺出來最多的。國外的情趣行業目前比較完備了，但國內其實是近三年來才發展得比較快的。尤其是95後，更張揚個性，不帶那麼重包袱地去做這些事情，情趣用品是他們的生活調劑品。

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希望工作到90歲

我的工作，最近一兩年才告訴家裏人。以前怕他們不理解，沒想到説了之後大家都很支持。我的兒子還去聯繫了他魯美畢業的朋友，畫了好幾幅展示身體美感的畫放在我工作室裏。

刻板印象中，搞情趣用品的一般都是年輕人。好多人加上我之後都叫我姐，我説叫啥姐，阿姨今年66歲，他們都很驚訝，説阿姨你還挺潮。我的心態確實挺年輕的，性格也大大咧咧，典型的東北女漢子。20年多來我在深圳是一個人住，沒有再婚，兒子孫子也不在身邊。平時的愛好就是插花、旅遊、攝影。每天都精心挑選衣服、戴首飾、化妝，保持良好的生活狀態。

我每天第一個到工作室，工作12個小時。所有的作品都是我自己一個人設計，我不會電腦，全是手繪，有時候一個晚上坐在地上畫二三十張。糖尿病住院、高血壓住院，我都是在病牀上設計、電話遠程指揮。我不想過同齡人那種帶孫子、跳廣場舞的生活。我從沒想過退休，周圍都是年輕人，他們推着我向前走。我希望可以工作到90歲。

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