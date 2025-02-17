四川城管凌晨撬門偷運攪拌機？　官方：地盤違規，依規執法非盜竊

網傳四川樂山城管在2月15日凌晨撬開某地盤大門，偷走攪拌機時被民眾發現。樂山城管部門相關負責人澄清，該地盤違規使用攪拌機，執法人員依照相關規定執法，並非偷竊，選擇凌晨執法是為了避免激化矛盾。



《封面新聞》報道，網傳影片顯示，多名身穿城管制服的工作人員和民警，在一處地盤被民眾包圍，有人質疑「為什麽白天有人的時候不來，晚上大家都在睡覺的時候跑起來」。影片上傳者介紹，起因是城管凌晨1時撬開某地盤大門，運走攪拌機時被民眾發現，並稱該事件不是城管部門執法，是一宗盜竊事件。

多名身穿城管制服的工作人員和民警，在一處地盤被民眾包圍。（封面新聞）

影片上傳者介紹，起因是城管凌晨1時撬開某地盤大門，運走攪拌機時被民眾發現。（封面新聞）

2月16日，樂山市市中區綜合行政執法局相關負責人證實，事發於2月15日凌晨，王河四號安置點A區工地，施工方違反《樂山市住房和城鄉規劃建設局關於限期禁止施工現場攪拌砂漿的通知》（下稱《通知》），將攪拌機拉入城區作業。當天，他們是針對違規攪拌一事，到現場執法。

據上述《通知》，從2019年8月1日起，樂山市城市規劃區範圍：市中區、沙灣區、五通橋區全部行政區域範圍內，全面禁止現場攪拌砂漿。

涉事地盤違規使用攪拌機。（封面新聞）

負責人表示，《通知》是2018年發布，建築公司違規攪拌，城管就有責任到現場依規執法，「怎麽可能穿著制服明晃晃地去偷群眾的東西」。至於在凌晨執法，是因為該建設項目涉及群眾較多，為了避免激化矛盾，「我們也是不得已而為之」。

據報道，涉事地盤是樂山一處自建還房點，數幢建築仍未封頂，正在建設中，業主近百戶。有工程車及拖車停泊在地盤大門位置，現場人員稱，兩輛車是城管用來運輸攪拌機，被阻擋後留在地盤。

城管工程車仍停泊在地盤大門。（封面新聞）

有業主稱，地盤共有3部攪拌機，其中一部已經被城管切斷電源無法使用，他們並不清楚政府關於攪拌機使用的規定，是施工方租借放在工地上使用。警方已介入事件，「調查清楚後，城管隨時可以開回去」。不過，現場施工人員稱，他們只是按要求施工，具體情況要業主方才清楚。

有城管部門工作人員透露，該地盤除了違規使用攪拌機外，正在建設的樓層也超過了政府批准的高度，涉嫌違規，還在調查中。