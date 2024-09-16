零食店購物求打折遭拒　江西城管辱罵毆打店員停職受查

江西贛州有城管在零食店購物時要求打折被拒後，竟辱罵毆打大學生店員。9月15日，寧都縣城管局稱，涉事城管人員已被停職調查。



事發於9月13日。網傳影片顯示，涉事城管向店員詢問「會不會打折」，被拒絕後辱罵對方「廢物」，雙方之後發生言語爭執，後來城管情緒失控，將店員拉走並拉扯其頭髮。兩人之後在收銀台拉扯，店員一度被迫至牆角。

城管將店員拉走並拉扯其頭髮。（影片截圖）

兩人之後在收銀台拉扯，店員一度被迫至牆角。（影片截圖）

店員親屬稱，被打的店員是其堂弟，城管在毆打完堂弟後，還脫去上衣繼續約架。他質疑城管人員不該將衝突升級。事發後，作為大學生的堂弟未到學校報到，情緒一直萎靡不振，「這個外傷的話應該不至於說怎麼樣，但是這個心理方面的話，那確實不好說了」。

寧都縣城管局確認，涉事城管人員是其下屬單位員工，單位相關領導已介入此事，目前涉事城管人員已被停職調查。