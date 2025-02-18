豆腐渣工程？　湖北新橋通車半日現傾斜　官方：橋墩沉降正在搶修

2月15日，湖北江陵縣普濟鎮趙家嶺村多位村民稱，一座新建的橋樑竣工後，通車半日橋面已出現傾斜。

2月17日，江陵縣水利和湖泊局通報稱，兩側橋墩出現沉降，導致橋面局部傾斜，現已封鎖現場搶修。



內地傳媒報道，有網民拍片反映，湖北荊州江陵縣普濟鎮趙家嶺村一座新橋竣工通行沒多久便出現問題，「架子還沒拆，橋就歪了」。

2月16日，趙家嶺村的村民稱，新橋有一處位置沒有打樁，「剛通了半天車就停了，沒走大車」。江陵縣水利和湖泊局工作人員稱，該橋確實存在問題，目前正在監督施工方整改。

湖北江陵縣普濟鎮趙家嶺村一座新建的橋樑竣工後，橋面出現傾斜。（影片截圖）

趙家嶺村的村民稱，新橋有一處位置沒有打樁。（影片截圖）

2月17日，江陵縣水利和湖泊局發布通報稱，針對江陵縣一新建橋梁樑傾斜的問題，經初步核實，該橋為該縣普濟鎮趙家嶺村在建跨白柳渠農用橋，總投資165萬元（人民幣，下同），2月10日試運行，2月11日施工方監測到兩側橋台（橋墩）出現一定沉降，導致橋面局部有所傾斜，當即全封閉管理。

當前，相關部門正加緊整改施工，預計一個月左右完成，徹底消除隱患，確保公眾安全；同時，對沉降原因進行專業調查，依法依規嚴肅處置。

湖北江陵縣普濟鎮趙家嶺村一座新建的橋樑竣工後，通車半日橋面已出現傾斜。（影片截圖）

江陵縣多部門回應稱，施工方已封鎖現場搶修。普濟鎮政府工作人員稱，另有橋樑可保障村民出行，具體事故原因正在調查中。