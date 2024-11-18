內地超市｢地面突現大窿｣顧客當場跌落河　母女遭貨品活埋腰椎骨折

雲南發生離譜意外！昆明一家開業不到一星期的超市，突然發生地面崩塌。



顧客形容當時好像突然發生地震一樣，地面就塌了，有人當場墜河，還有人腰椎骨折住院，超市已被迫緊急停業。

昆明一家超市突然發生地面崩塌，有顧客當場墜河。（微博＠極目新聞）

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據《瀟湘晨報》報道，15日下午，位於雲南昆明官渡區世紀城附近一家超市突然發生店面崩塌。

現場畫面顯示，零食超市所在的建築橫跨在一處河道上，與兩岸的建築相連。

事發後，超市下方的河道上墜落了大量貨物和建材。該店員工表示，超市已經暫時停業。

據悉，意外落水的，為一名朱姓女顧客及她的12歲女兒。她表示，與女兒兩人進到超市買零食，沒想到竟然遇到意外：

進店總共還沒到5分鐘左右，就感覺像地震了一樣，整個都塌陷了，感覺要死在這裡了，貨品把我們埋在裡面，下面是水。

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她表示當時只有她和女兒兩人落水，直接就到水裡，她嚇得把女兒抱著喊救命：

當時沒有一個人了，都跑掉了，我就打電話給我老公，我老公就趕緊打電話報警，後面警員在現場放下梯子救起我們，目前腰椎骨折在住院治療。

朱女士表示，當時店內總共有4名工作人員，但都不在塌陷區域裡，所以只有她和女兒兩人落水。

據官方帳號顯示，這家超市11月9日才剛開業，不到一星期就發生事故。

目前得知已緊急暫停營業，具體什麼時候恢復及塌陷原因仍不清楚。

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