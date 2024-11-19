甘肅村路「牛皮紙」井蓋一碰就碎 　施工方：先買便宜的過渡一下

甘肅蘭州有村民反映，村內道路新換的井蓋質量差，甚至「一碰就碎」，擔心會有安全隱患。



《央視新聞》報道，11月14日，家住甘肅蘭州市城關區石溝村的村民陳連潤拍片介紹，村內道路新換的井蓋一手就能輕鬆拿起，用鐵鏟輕敲幾下，井蓋立即有破洞。事件引起網民關注，有人將涉事井蓋稱為「牛皮紙」井蓋，並質疑新換不久的井蓋為何質量堪憂。

村民介紹，村內道路新換的井蓋一手就能輕鬆拿起。（影片截圖）

影片顯示，當時破損的井蓋標號為B125型。按照國家標準，B125型井蓋承重為12.5噸，一般用於人行道、非機動車、小車停車場及地下停車場。用於通行機動車的村莊主要道路，至少要選擇承重25噸的C250型或承重40噸的D400型井蓋。因此，影片中的井蓋承重不足要求的一半。

據介紹，事發路段是一段新建路面，屬於石溝村道路安全防護工程，還未正式驗收交付。道路新建總長525.5米，投資254.11萬元，用來改善石溝村村道高低不平，雨水、污水管道因路基沉降斷裂頻發的情況。

項目合同中，新建的污水井和井蓋只有3個，按照村內的要求，施工方也更換了合同外有破損的40個井蓋。

村民用鐵鏟輕敲幾下，井蓋立即有破洞。（影片截圖）

村民用鐵鏟輕敲幾下，井蓋立即有破洞。（影片截圖）

村民用鐵鏟輕敲幾下，井蓋立即有破洞。（影片截圖）

在施工過程中，有4個井蓋遭到損壞，村內要求施工隊更換，但施工企業的供貨商倉庫內承重40噸的井蓋暫時缺貨，因此施工負責人指示工人先買幾個便宜的井蓋臨時過渡一下。

石溝村村道施工企業負責人張曉海表示，當時已與原來的供貨商聯繫，承重40噸的井蓋沒有現貨，於是臨時採購幾個井蓋先更換，「我就說你們不要買D400的井蓋，因為我們要換，等於是便宜的井蓋先拉上就行了」。在張曉海的要求下，工人在建材市場上以單價160元，先後兩次購買了4個B125型井蓋，用於更換已破損的4個井蓋。

然而，現場施工人員在安裝井蓋時，不僅清楚井蓋的標號不合格，並且發現井蓋質量也不過關，重量明顯偏輕。石溝村村道施工企業現場負責人蒲志峰稱，「當時我們誰也知道這個東西不合格的，就是想著我們貨到了以後，拿來換掉就行了」。

當局派人更換新井蓋。（影片截圖）

當局派人更換新井蓋。（影片截圖）

盡管井蓋標號不合格，質量存疑，施工方還是把4個不合格井蓋鋪在路面上。11月13日，石溝村的植樹活動上，有井蓋在吊車和灑水車駛過後出現裂縫，有村民發現後拍片上傳至社交平台上。拍片曝光此事的村民陳連潤稱，有問題的井蓋已經全部更換。

目前，當地紀委監委、市場監管、住建等部門已成立聯合調查組，調查涉事人員責任。此外，涉事4個井蓋也被送到專業機構做鑑定，井蓋的生產和銷售溯源工作正在進行。