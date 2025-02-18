擬捐外公622張日本侵華照　法國人馬庫斯：舅舅親眼見證弟妹被殺

法國男子馬庫斯（Marcus Detrez）與中國有一段淵源，其外公曾在抗日戰爭時期拍攝多達622張照片，記錄下日軍侵華的暴行。他向內媒提起這段家族往事，並透露舅舅當年親眼見證弟妹被殺，之後精神失常的悲傷經歷。近日，一直想將這些塵封多年的照片無償捐贈予中國的馬庫斯，終於和一起推動此事的兩位好友抵達北京。據了解，目前這批照片正在等待鑒定。



馬庫斯（中）與朋友在北京向媒體展示了外祖父當年在上海拍攝的日軍侵華戰爭照片。（極目新聞）

今次已非馬庫斯第一次來到中國，十幾年前，作為功夫迷的他，便曾經去西安等地學習過幾天功夫。不過，第一次踏足北京，還是讓他對其城市面貌大為震撼，他認為與西方媒體報道的中國完全不一樣，「我覺得中國就是未來」。

周二（18日），馬庫斯一行三人在北京向媒體展示了外公羅傑·皮埃爾·勞倫斯當年在上海拍攝的日軍侵華戰爭照片。

據馬庫斯介紹，外公是在1935年前往中國，任法租界種植園主管。在中國生活了多年的他，於1939年5月6日在上海結婚，不但會說普通話，還會說上海話，在上海結交了很多中國朋友，3個孩子中有兩個是在中國出生，在中國學校讀書，「他當時來到中國這樣美麗的國度，非常自豪和驕傲」。

馬庫斯的外公羅傑·皮埃爾·勞倫斯。（新京報）

至於照片的發現，源於2021年，馬庫斯在收拾外公外祖父的車庫時，發現了一本被保存在防水袋中的相冊，內容記錄了外祖父上在上海生活的場景，還有許多日本侵華戰爭時期觸目驚心的暴行，包括對上海轟炸的情景、上海四行倉庫以及日軍對平民的暴行等。

據介紹，羅傑·皮埃爾·勞倫斯一家原本計劃留在中國定居，但日本入侵後，生活就此改變，家族中更有兩名成員遭殺害。馬庫斯表示，當時生活在上海的舅舅馬克·勞倫斯，親眼看到他弟弟、妹妹被日軍殺害，因為無法承受打擊，他回到法國後精神失常。

值得一提的是，當外祖父和外祖母帶著馬克走在黃浦江邊，看見躺在江中的屍體時，曾對馬克·勞倫斯說這些是「游泳者」。另外，戰爭期間，除了用相機記錄了日本侵華惡行，羅傑·皮埃爾·勞倫斯也拿起武器反抗日軍，保護家人和中國朋友們。

羅傑·皮埃爾·勞倫斯拍攝的照片。（新京報）

除了用相機記錄了日本侵華惡行，羅傑·皮埃爾·勞倫斯也拿起武器反抗日軍，保護家人和中國朋友們。（錢江晚報）

通過這些觸目驚心的照片，馬庫斯對於家族傷痛深有體會，「我從母親和姨媽那裏知道日軍侵華的故事，但我從未見過如此暴力的照片，因此我想更多地了解這段歷史」，他批評這樣瘋狂的侵略行徑，正常人都無法接受。

他又稱，探索照片背後的故事很漫長且痛苦，因為這段經歷對他的家人和許多其他家庭都造成了創傷，「回憶起這段家族經歷，母親常常以淚洗面」。但不可思議的是，他收到了很多來自中國網友的支持。

正在整理照片的馬庫斯。（齊魯晚報）

據馬庫斯介紹，大部分照片的背後，都有外祖父手寫的備注，他把622張相關的照片分類裝進信封，再裝進了外公的手提箱中帶過來，強調願意將照片提供出來，積極配合國家文物局的鑒定工作。

而在去年11月，上海淞滬抗戰紀念館工作人員曾告訴內媒，根據馬庫斯發來的部分電子照片，初步判斷確為淞滬會戰時期所攝，但具體情況需見到實物後再進行進一步判斷。

馬庫斯外公拍攝的照片。（齊魯晚報）

而據馬庫斯的好友士傑（Bastien RATAT）表示，經他們調查，在法國的年輕人中，幾乎沒有人知曉日軍侵華這段歷史，但對馬庫斯而言，這些照片意義非凡，因他的家族不僅是歷史的見證者，也是參與者，且其外公的兩個孩子先後被日本人殺害。因此，馬庫斯更希望自己能親手捐贈、親自講述這段沉重的歷史，讓更多的人了解。

另外，馬庫斯還進一步展示了其外公給中國朋友們拍攝的照片。據他了解，照片上的人可能都已經在侵華戰爭中去世了。接下來，他計劃去一趟上海，希望嘗試尋找照片上外祖父朋友們的後人，以建立一些聯繫。