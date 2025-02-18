擬捐外公622張日本侵華照 法國人馬庫斯：舅舅親眼見證弟妹被殺
法國男子馬庫斯（Marcus Detrez）與中國有一段淵源，其外公曾在抗日戰爭時期拍攝多達622張照片，記錄下日軍侵華的暴行。他向內媒提起這段家族往事，並透露舅舅當年親眼見證弟妹被殺，之後精神失常的悲傷經歷。近日，一直想將這些塵封多年的照片無償捐贈予中國的馬庫斯，終於和一起推動此事的兩位好友抵達北京。據了解，目前這批照片正在等待鑒定。
今次已非馬庫斯第一次來到中國，十幾年前，作為功夫迷的他，便曾經去西安等地學習過幾天功夫。不過，第一次踏足北京，還是讓他對其城市面貌大為震撼，他認為與西方媒體報道的中國完全不一樣，「我覺得中國就是未來」。
周二（18日），馬庫斯一行三人在北京向媒體展示了外公羅傑·皮埃爾·勞倫斯當年在上海拍攝的日軍侵華戰爭照片。
據馬庫斯介紹，外公是在1935年前往中國，任法租界種植園主管。在中國生活了多年的他，於1939年5月6日在上海結婚，不但會說普通話，還會說上海話，在上海結交了很多中國朋友，3個孩子中有兩個是在中國出生，在中國學校讀書，「他當時來到中國這樣美麗的國度，非常自豪和驕傲」。
至於照片的發現，源於2021年，馬庫斯在收拾外公外祖父的車庫時，發現了一本被保存在防水袋中的相冊，內容記錄了外祖父上在上海生活的場景，還有許多日本侵華戰爭時期觸目驚心的暴行，包括對上海轟炸的情景、上海四行倉庫以及日軍對平民的暴行等。
據介紹，羅傑·皮埃爾·勞倫斯一家原本計劃留在中國定居，但日本入侵後，生活就此改變，家族中更有兩名成員遭殺害。馬庫斯表示，當時生活在上海的舅舅馬克·勞倫斯，親眼看到他弟弟、妹妹被日軍殺害，因為無法承受打擊，他回到法國後精神失常。
值得一提的是，當外祖父和外祖母帶著馬克走在黃浦江邊，看見躺在江中的屍體時，曾對馬克·勞倫斯說這些是「游泳者」。另外，戰爭期間，除了用相機記錄了日本侵華惡行，羅傑·皮埃爾·勞倫斯也拿起武器反抗日軍，保護家人和中國朋友們。
通過這些觸目驚心的照片，馬庫斯對於家族傷痛深有體會，「我從母親和姨媽那裏知道日軍侵華的故事，但我從未見過如此暴力的照片，因此我想更多地了解這段歷史」，他批評這樣瘋狂的侵略行徑，正常人都無法接受。
他又稱，探索照片背後的故事很漫長且痛苦，因為這段經歷對他的家人和許多其他家庭都造成了創傷，「回憶起這段家族經歷，母親常常以淚洗面」。但不可思議的是，他收到了很多來自中國網友的支持。
據馬庫斯介紹，大部分照片的背後，都有外祖父手寫的備注，他把622張相關的照片分類裝進信封，再裝進了外公的手提箱中帶過來，強調願意將照片提供出來，積極配合國家文物局的鑒定工作。
而在去年11月，上海淞滬抗戰紀念館工作人員曾告訴內媒，根據馬庫斯發來的部分電子照片，初步判斷確為淞滬會戰時期所攝，但具體情況需見到實物後再進行進一步判斷。
而據馬庫斯的好友士傑（Bastien RATAT）表示，經他們調查，在法國的年輕人中，幾乎沒有人知曉日軍侵華這段歷史，但對馬庫斯而言，這些照片意義非凡，因他的家族不僅是歷史的見證者，也是參與者，且其外公的兩個孩子先後被日本人殺害。因此，馬庫斯更希望自己能親手捐贈、親自講述這段沉重的歷史，讓更多的人了解。
另外，馬庫斯還進一步展示了其外公給中國朋友們拍攝的照片。據他了解，照片上的人可能都已經在侵華戰爭中去世了。接下來，他計劃去一趟上海，希望嘗試尋找照片上外祖父朋友們的後人，以建立一些聯繫。