土豪攜70萬金條打造一公斤黃金鍋　店主親測打邊爐：導熱性更好

深圳水貝是中國最大黃金珠寶交易市場。近日，在水貝經營兩間黃金批發店的店主「水貝不不」拍片稱，近期有客戶定做了一個重1公斤的黃金鍋，約值70萬元（人民幣，下同）。交貨前，她更嘗試用黃金鍋打邊爐，「菜的味道也不會有區別」。



《中華網》報道，一名男子帶着價值70萬的金條，找到一位手藝精湛的工匠，要求定製一個專門用來打邊爐的純金鍋。工匠從熔金到鍛造，全程手工打造，最終造出一個黃金鍋。

工匠從熔金到鍛造，全程手工打造。（影片截圖）

黃金鍋重1公斤。（影片截圖）

「水貝不不」在片中介紹，有客戶定做了一個重1公斤的黃金鍋，「他說拿來炒菜的，他說黃金導熱性比較好，菜比較容易熟一點」。

《九派新聞》報道，店主介紹，黃金鍋是顧客找工廠直接定製，現已交貨。因店主與工廠較熟，偶爾會借用工廠克重較大的貨品拍片，本次也是她第一次遇到有人定做一口金鍋。

店主已征求客戶同意拍片介紹黃金鍋，交貨前，她更嘗試用該鍋打邊爐，發現水煮沸的速度會比其他材質的鍋更快，「黃金的導熱性更好，至於菜的味道也不會有區別」。

「水貝不不」用黃金鍋打邊爐。（影片截圖）

網民睇法：

金鍋有毒，先別用了。給我發來，我給你試毒

哥，吃完火鍋我來幫你用鋼絲球洗一下吧

吃火鍋，火會不會把金燒化了？

不敢洗鍋，刷一次少200塊

兄弟，以後你家洗鍋的事我包了，請允許我用鋼絲球

難怪我不會做飯，原來鍋沒有用對

別人是缺鐵，我是缺金，大哥借用下補補金

