再輕也是真黃金？　黃金貼紙熱銷最平20元有交易　學者籲理性購買

最近，一種超小克重的黃金貼紙在年輕一代流行，每張貼紙的黃金克重通常在0.01克至0.2克之間，價格從2、30元到過百元（人民幣，下同）不等，除了有招財貓、「暴富」、「發財」等新年款式，更有海賊王、Tom & Jerry等聯名款。



《廣州日報》報道，市面上流行的黃金貼紙款式五花八門，既有寓意吉祥的財神爺、招財貓，也有知名IP聯名款，例如哆啦A夢、海賊王等。不少人會貼在手機背面，也有人選擇用於新年送禮。各大知名金店也緊跟潮流，紛紛推出黃金貼紙產品。

購物平台數據顯示，過去一年至少有20萬年輕人購買黃金手機貼，其中25至30歲的年輕女性是主要消費者。

市面上流行的黃金貼紙款式五花八門。（小紅書）

在深圳水貝，黃金貼紙最平20元就有交易。（小紅書）

商家基本會在線上發售黃金貼紙，門店的貼紙數量不多。在浙江杭州某黃金品牌門店，正出售一款售價6.6元的「暴富符」貼紙，店員介紹，該款貼紙的黃金克重不多，價格便宜，「就是買來裝飾用的」，若想選購克重更多，可在網上購買一款價值99元的黃金貼紙。

另一間黃金品牌門店的店員稱，最近來打聽黃金貼紙的人很多，消費者需要通過線上小程序購買黃金貼紙。據介紹，該店的黃金貼紙共有6個款式，主要是帶祝福字詞為主，以及卡通的財神、招財貓等形象，售價均為168元，背面印有足金「999、0.1g」的字樣。

在浙江杭州某黃金品牌門店，正出售一款售價6.6元的「暴富符」貼紙。（廣州日報）

另一間黃金品牌門店出售的黃金貼紙共有6個款式，售價均為168元，背面印有足金「999、0.1g」的字樣。（廣州日報）

除了基礎款式，哆啦A夢、Hello Kitty、甄嬛傳、旺仔牛奶等聯名款也在年輕人中悄然熱銷。在社交平台上，喜歡黃金貼紙的年輕人不在少數。

00後的女生小星最近特意買了透明手機殼，將黃金貼紙貼在手機背面，不僅有「搞錢要緊」等字樣，也有Tom & Jerry、招財貓等經典IP形象，「貼著好看，而且是黃金材質的，貴氣中透露著一絲俏皮」。她認為，黃金貼紙「再輕也是真黃金啊，不到一百元就能買真金，何樂而不為？」。

周大生×旺仔牛奶糖的純金金貼。（小紅書）

市面上流行的黃金貼紙款式五花八門，包括哆啦A夢、海賊王等知名IP聯名款。（小紅書）

市面上流行的黃金貼紙款式五花八門，包括哆啦A夢、海賊王等知名IP聯名款。（小紅書）

有商家介紹，該店出售的黃金貼紙足金2毫克，售價30元/枚，每一枚貼紙都放在透明盒內，吸引朋一批新老客戶購買，甚至有人一口氣入手7、8個自用和送人，「一天差不多就能賣掉十幾個」。

相比於傳統首飾，黃金貼紙的性價比極高，符合年輕人的消費習慣。惟有不少網民提出，黃金貼紙真假難分，建議消費者要在有信譽或大品牌的金店購買。有商家為了自證自家貼紙的確含有0.1克黃金，更拍片用火燃燒貼紙，燒走表面塑膠膜後，將金片剝離出再稱重。

消費者將黃金貼紙貼在手機背後。（小紅書）

消費者將黃金貼紙貼在手機背後。（小紅書）

消費者將黃金貼紙貼在手機背後。（小紅書）

北京市社會科學院副研究員王鵬認為，黃金貼紙融合了傳統文化元素和現代設計，具有濃厚的文化屬性，能夠滿足消費者對文化認同和情感表達的需求，同時還兼具社交屬性，成為年輕人在社交媒體上分享、交流的話題之一。

王鵬提到，黃金貼紙推動了黃金市場的創新，拓寬黃金的消費群體，吸引更多年輕消費群體，有助於提升黃金市場的交易量，促進黃金市場的繁榮，「這種小克重黃金貼紙的流通，將為黃金市場帶來新的活力和變化，既是對黃金市場的一種創新，也是對傳統黃金消費觀念的一種突破」。

對於消費者而言，王鵬建議，雖然目前黃金市場呈現出向好的方向，但投資風險始終存在，消費者應理性看待黃金貼紙的流行趨勢，根據自身需求和預算進行選擇。在購買時，選擇正規渠道和信譽良好的商家，確保產品的質量和真實性。