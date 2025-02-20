01連線｜內地客呻滯留南極　港客：天氣多變早預咗，唔明點解投訴

近期，內媒報道「數百名遊客受困南極，有團體滯留2天多花20萬」，消息引述內地遊客說法稱，2月5日乘坐「銀海奮進號」和「麥哲倫探索號」郵輪的所有遊客都因為南極天氣惡劣，抵達南極後無法搭乘返回智利的航班，被迫滯留，影響後續行程。



《香港01》記者訪問2月11日到17日到南極旅遊的港人Bianca，她解釋南極旅遊充滿不確定性，這是在報名南極團的Day One就知道的，「所有行程都要根據當天的天氣狀況而定，出發前就已經預咗，人哋都係想保障你生命安全才延遲，完全不明白（為何投訴），因為真係一早講明， 我唔覺會有人feel annoyed。」



去南極看企鵝是許多人一生的夢想。(Bianca提供)

不過，Bianca也補充，自己是幸運的，並未遇到行程大更改的情況，加上同團的團員都心平氣和，每天耐心等待宣布明天的行程，「不能單單用我的想法去測度他們。」

據了解，Bianca報名南極旅遊的團費約為15,795美元（約合122,849港幣），加上需自行負擔香港飛智利的機票20000元港幣和其餘雜項，7日行程共花費約14萬5千多港幣。

南極旅遊費用高昂，但可以看到絕無僅有的美景。(Bianca提供)

Bianca參加的團有個白板會標示每天的行程，但行程是否延遲取消，很大程度都取決於天氣：

Biance分享每日的行程白板。(Bianca提供)

數百遊客滯留南極兩日或無法抵達南極

據此前報道，2月5日，由於南極地區天氣惡劣，抵達南極後無法搭乘返回智利的航班，被迫滯留，人數多達百名。

有內地旅客形容自己為「大冤種」，因為滯留導致整個行程延誤，餐廳、酒店、接送服務等都受影響縮短，行程亦由原計劃7天6晚變為5天4晚，但郵輪公司無提供任何補償。

有網民指出，南極的行程不如人意，主要是因當地氣候多變。(小紅書）

北京遊客稱，與同行好友全程花費約50萬元，但滯留期間未獲補償，反而因延期令團費加重。另一位李姓遊客表示，她們一行8人因改機票和酒店所產生的額外支出，累計超過20萬元人民幣。

另外也有無法從智利飛往南極的旅客因為多留在智利兩天而感到煩悶抱怨，「原本7天6晚的行程硬生生被縮減成5天4晚，郵輪公司無法給我們延團期，也沒有給我們賠償。」

近期在抖音上也有不少人開始討論滯留南極、從智利飛往南極航班不定期造成旅遊行程縮短的情況，更有內地遊客在小紅書發文稱自己是「大冤種」，批評「南極旅費高昂，但行程變數大」等問題。

有網民指出，南極的行程不如人意，主要是因當地氣候多變。(小紅書）

Bianca指出，自己在南極旅遊時一直有收到「內地旅客滯留南極」的新聞，看過後她都不希望自己有這個遭遇，但確實每天的行程很大程度仰賴天氣，「喺Day one報名時，就知道『Always weather in charge』，講得好清楚，你的行程可能隨時無哂，都係好risky的情況下，你都願意先會出發的，大家都預咗。」

Bianca分享，2月17日是最後一天旅程，他們一直都不知道當天可以幾點走，「直到16日晚上22點公布的行程都是暫定的，17日早上4時大家都準備好隨時走得，也準備有機會走唔到，若最後要延遲大家都預備好繼續留在船上面，我就已經book多一天留在智利，預備返回智利可能延期。」

Bianca分享2月17日的旅遊行程：

Bianca分享，2月17日是最後一天旅程，他們一直都不知道當天可以幾點走。(Bianca提供)

南極旅遊費用高昂，但可以看到絕無僅有的美景。(Bianca提供)

南極旅遊費用高昂，但可以看到絕無僅有的美景。(Bianca提供)

Bianca分享，自己都沒有去過一個旅行這麼uncertain的，「但你都會好想去啦，因為呢個地方真係好值得，但可以去都幸運，你都沒辦法的，沒一個人可以控制到天氣，其實可以平安返來你都可以很感恩，不會再去計較，不會再去投訴的」

應對不確定情況 Bianca：前和後都多訂了一晚酒店

據了解，Bianca團費主要包括抵達智利南端的蓬塔雷納斯（Punta Arenas）首個晚上的酒店加晚餐，以及從蓬塔雷納斯來回南極洲（Antarctica）的機票，6天在南極洲的所有活動和餐費，以及最後一晚在智利的酒店。

南極天氣多變，航班時常未能如期出發。(Bianca提供)

南極氣候多變，時常會有飛不到的情況發生。(Bianca提供)

不過，由於預備行程會延誤或中途有阻滯、飛機臨時取消等特殊情況，Bianca選擇在智利出發到南極前和從智利回南極後，都多訂了一天的酒店，兩晚酒店相加花費港幣2400元，為自己的旅途做詳實規劃。

據公開資訊，目前能夠運營跨越德雷克海峽的南極郵輪並不多見，市場上僅有幾家如銀海（silversea）郵輪、夸克郵輪、歐若拉、國家地理以及Atlas Ocean Voyager等。有旅遊業界人士指出，南極因天氣變化多端，旅客需自行承擔風險，關於退費和補償等詳細情況要參考報名前的旅遊合約，另外保險也未必能涵蓋到所有情況。