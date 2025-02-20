廣州招募環衛工要求35歲門檻遭批年齡歧視　官方：確實不合理

近期，廣州市白雲區人民政府官網發布了招募公告，要求應聘環衛工人的年齡須在35歲以下，這一「35歲門檻」再度引發了公眾對中國職場年齡歧視的擔憂。對此，白雲區新市街道辦事處周三（19日）發布回應稱，本次招聘確實存在崗位條件設置不合理、考慮不周全的問題，稱會立即整改。



據報道，新市街道辦事處此次招募共需6名環衛工人，持有汽車駕照者可適當放寬至40歲。該街道辦的工作人員指出，這一招募條件是根據單位的用人需求所制定的。

隨著公告的發布，網民們對「35歲門檻」展開了熱烈討論。有網友表示，現今社會對35歲以上的求職者存在明顯的歧視，指出「35歲正值上有老、下有小的年紀，卻被社會淘汰，生活不易」。

新市街道辦事處此次招募共需6名環衛工人，年齡須在35歲以下，持有汽車駕照者可適當放寬至40歲。（新市街道辦事處）

周三下午，白雲區新市街道辦事處發布回應稱，該街根據下屬市政服務所實際用工需求發布對外招聘公告，本次招聘搬運、司機崗位，主要從事生活垃圾人工裝桶、搬運及轉運處理，工作強度較大且需在夜間和淩晨作業，對於體能等身體條件要求較高，基於以上原因設置了相應年齡條件。根據媒體和網民的反映，該街深刻認識到，本次招聘確實存在崗位條件設置不合理、考慮不周全的問題。

新市街道辦事處表示，該我街立即整改，將對崗位條件進行調整優化，具體以後續公告為準。歡迎社會各界繼續對其工作進行監督。

此外，央視的報導也指出，年齡歧視在中國的各類招募中屢見不鮮。例如，長沙市望城區近日發布的博士引進公告要求年齡在28歲以下，而一般博士生畢業時多已29歲；深圳某知名飲料店則要求店員年齡須在25歲以下。

在近年的全國兩會上，多位代表和委員針對「35歲門檻」提出了立法建議，呼籲懲治年齡歧視。專家們也建議應該廢除公務員錄用的年齡限制，並希望透過改變招募方式，消除社會對年齡的歧視，以適應高齡化社會的需求。

儘管面臨挑戰，近期中國公務員招考已開始逐步放寬年齡限制。例如，在2023年度的省考中，約10個省份將部分職缺的年齡上限調整至40歲以下，而2025年度中央機關及其直屬機構的考試也將放寬至40歲，對於應屆碩士、博士研究生的報考者來說，這被認為是一個積極的變化。