性別歧視？43歲年薪百萬｢白富美｣尋結婚對象無果　1原因成大劣勢

台灣一名43歲、年收入破400萬台幣（約港幣97萬元）的女經理，是名妥妥的「白富美」，身高168厘米、身材很好，但卻找不到另一半，婚姻介紹所坦言「高齡產婦」是重要關鍵，但也強調這是性別歧視。



台灣桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義說，這名女經理取得外國知名大學碩士，擔任台灣一家知名連鎖企業台北區經理人，身高168厘米，標準身材，打扮入時，有大明星及企業家風範，年收入超過400萬台幣，唯一的問題就是今年已經43歲了。

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女經理告訴徐乃義，她唸初中時就有許多追求者，直到高中仍是抱着讀書與升學第一，考上大學時，學長學弟也緊追不放，她努力參與社團活動及在課外當補習教師賺生活費，根本沒想到感情問題，直到研究所畢業，總認為自己還年輕，應該讓工作穩定為優先，考進知名企業總部，更是沒日沒夜的投入工作。

女經理直到後來當了經理人，也是經過一段辛苦的努力期。但5年前，忽然想起自己的婚姻大事，因而也接受客戶、同學、親友甚至同行的介紹，雖然不少優質男生，有的收入不如自己，有的外表不是自己想要的，有些則是談吐欠佳，甚至學歷不如自己，因而認為不可能降格以求。

女經理到中壢區美滿服務中心報名「個別一對一」聯誼，開出的條件是男生年收入400萬元台幣以上，有單獨住處（不跟男方父母同住），兩人談得來，在「個別一對一」聯誼認識的第一個男生是科技公司副總，男方自己也有價值兩千多萬台幣的房子，合乎女經理不與男方父母同住需求，但男方卻認為女經理開出「不跟男方父母同住」是犯了孝順的大忌，副總沒接受女方。

接着徐乃義又安排46歲的工程公司老闆，身高180厘米，月入將近40萬元台幣的工程老闆對女經理外表、見解、個性均給於高分，但是家中獨子的工程老闆擔心女生年紀大，雖然有「凍卵」，但也不一定沒風險，擔心不容易有下一代，交往不久就分手。

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另外，也有男生認為女經理年收入400萬台幣以上，一定是「無法一手掌握的女人」，因而打退堂鼓，徐乃義建議女經理是否可以接受條件不錯的「第二春」男生，女經理認為可以，但希望「第二春」男生沒有小孩，可是年輕無孩子的「第二春」男生，也希望能傳宗接代，即使女經理未婚，又是高所得，如果不能生孩子，一切免談。

女經理堅持要找她想要的，中壢區美滿服務中心決定「專案處理」，只是如果條件好的男生，希望找年輕女生可以孕育小孩，年紀稍大的女生如果堅持己見，在生育條件劣勢下，可能會好事多磨。

徐乃義說，低生育率的背後是高未婚率，尤其新世代對婚姻、家庭角色的期待轉變，與傳統文化發生衝突，形成了婚育配對的困難。不婚、晚育是台灣日漸普遍的現象，男性尤然！最近台灣晚婚的男女不少，如果男生堅持要生孩子，高齡的女生會比較辛苦，但所謂事在人為，只要再用心一些，再辛苦的事總會解決，只是在男女平權的現在，生育能力在男女婚姻選擇仍是有些落差，也值得現代人深思。

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