消費者揭即棄女士內褲有污漬　名創優品致歉：下架同批次產品

有消費者反映，日前發現其購自Miniso名創優品未拆封的一次性內褲有不明污漬。

2月19日，名創優品相關負責人就事件致歉，並已下架同批次產品，暫停與該生產商的訂單交付，同步已委托3間獨立第三方機構覆檢同批次產品。



2月17日，有消費者拍片反映，她發現未拆封的名創優品一次性內褲表面有不明黃色污漬，質疑企業生產廠房是否達到基本衛生標準。

《南都灣財社》報道，該名消費者介紹，2月8日在名創優品廣州海珠新一城店購買一次性內褲，近期她拆開了3條，其中1條有污漬。

消費者在未拆封時已發現一次性內褲上有不明污漬。（影片截圖）

一次性內褲上有不明污漬。（影片截圖）

根據其提供的產品包裝，該產品「5條裝全棉女士旅行內褲」的品牌為名創優品，生產日期為2025年1月6日，批次號為2063432001，保質期為3年，產品品牌及委托方為名創優品（廣州）有限責任公司，生產商為東莞市芬樂製衣有限公司。

生產商稱，不會對外公布污漬產生原因，「怎麼弄上去，這個我們不對外的，公司這邊只管我們自己內部的事情，這些東西是沒有辦法對外公開我們的生產過程」。

該消費者稱，有自稱名創優品工廠負責人向其表示，可提供產品批次信息以方便核查，初步判斷污漬為員工在車縫過程中，面料不小心接觸到設備上的潤滑油而產生，但具體原因需要看到實物才能進一步分析。

包裝顯示，該產品生產日期為2025年1月6日，保質期為3年，生產商為東莞市芬樂製衣有限公司。（南都灣財社）

一次性內褲上有不明污漬。（影片截圖）

2月18日，名創優品涉事門店工作人員表示，若產品有質量問題，消費者是可以拿到門店退貨退款，目前她個人暫未接到相關投訴。

2月19日，名創優品相關負責人稱，企業高度重視，已成立專項工作組展開全面核查。企業已下架處理同批次產品，並暫停與該生產商的訂單交付，同步已委托3間獨立第三方機構覆檢同批次產品，全方位覆查產品供應鏈路。

名創優品方面表示，保障廣大消費者的使用安全是企業的責任，對此情況，企業深感抱歉，並對消費者致歉。企業將全面覆盤，優化生產流程，將質量監管落實到每一個細節，做到品質交付。

旗艦店宣傳日拋內褲「滅菌衛生」，平台顯示銷量最高的產品組合售出20萬單。（南都灣財社）

名創優品官方賬號曾於2022年10月發布相關產品的宣傳文章，日拋內褲以「懶得洗」「新疆全棉」等作為賣點。電商平台上的名創優品官方旗艦店顯示，旗艦店內上架多款日拋內褲，平台顯示銷量最高的一款產品組合已售超20萬單，該產品組合售價20.9元（人民幣，下同），包括5條一次性內褲。

商品頁面顯示，該款產品宣稱「滅菌衛生」「只穿1次，也要高標準」「7A級抗菌」「獲得醫護級認證」。此外，品牌宣稱，名創優品的日拋內褲在中國區市場2023年1月-11月線下渠道總銷售量已達400萬件。