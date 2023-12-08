外賣盒「重生」變T恤？　內地高校研發新面料助減碳排放

外賣餐盒回收後可「重生」變T恤？12月6日，首款再生餐盒料製備的低碳丙綸面料在東華大學發布，現場還展示了用其製作的黑白兩色速乾T恤。



據統計，每年外賣行業使用的塑膠餐盒已超過100萬噸。業內人士透露，目前塑膠餐盒回收後，主要用於製造一些更低端的塑膠製品。由於利潤微薄，導致回收率不足25%，大部分往往採用焚燒、填埋等方式，既污染環境又浪費資源。

該項目負責人、東華大學先進低維材料中心高分子碳中和平台研究員李斌，受到膠樽回收做成再生滌綸面料的啟發，提出了將廢舊塑膠餐盒通過加工改性，製備得到超細旦丙綸纖維。

通過實驗驗證，結果顯示技術上具有一定的可行性，但現實中，外賣餐盒的循環利用面臨回收難、成分雜、性價比低等難題，例如高油、高鹽、高濕的食物，會為外賣餐盒的回收和清理帶來難度。同時，餐盒質量輕、體積小，還易混入雜物，導致成分相當複雜。

現場展示了用其製作的黑白兩色速乾T恤。（東華大學）

李斌介紹，以前塑膠再生行業只會採用水洗的方式，現今則有熱洗、堿洗、超聲波洗等。歷時一年多，科研團隊攜手外賣平台、塑膠回收企業、面料加工企業、設計師和品牌方共同研發，最終實現從外賣餐盒到快乾T恤的循環利用。

李斌表示，最終塑膠餐盒的回收和轉化利用率超90%，用其製備丙綸面料將帶來可觀的增值。丙綸的特點是快速排濕、低密度，因此非常適合製作速乾的衣服，這將為紡織面料行業帶來全新的低成本、高性能產品。

首款再生餐盒料製備的低碳丙綸面料在東華大學發布，現場還展示了用其製作的黑白兩色速乾T恤。（東華大學）

再生塑膠不僅有環保優勢，回收塑膠能量的消耗也比原生塑膠更少。德國萊茵TUV大中華區管理體系副總裁方為民表示，與原生材料相比，再生餐盒的減碳量可達73%。用再生餐盒料製備的丙綸面料具備天生的低碳屬性，有望成為與再生滌綸並駕齊驅的可持續紡織面料。

李斌期待更多企業接受和使用再生面料並早日推向市場，為更多人提供低碳生活新方式，但他直言新面料想得到產業鏈上更多企業的認可，仍需一段時間的檢驗，比如服裝品牌要對其染色、固色、性能等進一步檢測。有企業方代表坦言，消費者能否接受塑膠垃圾再生的服裝，不僅要從安全性角度宣傳，也應科學引導消費理念轉變，不能讓低碳環保產品只停留在噱頭。