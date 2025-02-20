歷時4天　黑龍江民間藝人雕刻6米高哪吒雪雕：讓家鄉人能有打卡地

內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）熱潮席捲全球，成為全球十大電影之一。

為了向國產動畫加油助力，同時讓更多人了解東北冰雪文化，黑龍江鶴崗民間藝人王金良，近日便創作了哪吒與申公豹的雪雕作品。



《上游新聞》報道，黑龍江鶴崗的街頭上，近日相繼出現哪吒與申公豹的雪雕作品。據介紹，王金良網名「畫犟」，黑龍江鶴崗人，是一位愛畫畫、會雕刻的民間藝人，曾在國際冰雕比賽獲獎。他此前創作的「黑悟空」雪雕，曾因其獨特的造型爆紅。

此次，王金良先將一座即將拆除的雪雕改造成6米高的哪吒，隨後又創作了申公豹雪雕。這座雪雕哪吒頸上戴了乾坤圈，紮了丸子頭，仿佛下一秒就要「鬧海」。

王金良在舊雪人的基礎上，重新雕刻哪吒。（影片截圖）

民間藝人王金良正在雕刻哪吒。（影片截圖）

民間藝人王金良正在雕刻哪吒。（影片截圖）

2月20日，在「雪哪吒」完成後，王金良又開始創作出雪雕申公豹，目前在加急製作中，預計2月21日完成。

王金良的兒子介紹，這組雪雕作品的創作靈感來源於國產動畫《哪吒之魔童鬧海》，作品是在即將融化的大雪人的基礎上，重新雕刻的哪吒和申公豹人物形象，已經完工的雪雕哪吒作品高6米、寬4米，歷時4天完成。

王金良歷時4天完成雪雕哪吒。（影片截圖）

6米高的雪雕版哪吒。（小紅書）

雪雕哪吒作品高6米、寬4米。（小紅書）

王金良正在雕刻申公豹。（上游新聞）

他介紹，父親覺得雪人拆除有點可惜，希望賦予雪人第二次生命，用自己的手藝能愉悅更多人是一件好事，「這是在舊雪人基礎上『誕生』的，讓家鄉人回來後能有個溜達打卡的地方」。本次是公益創作，希望能夠為國產動畫加油助力，同時讓更多人了解東北冰雪文化。