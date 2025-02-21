70歲房東猥褻女租客　涉親手、摸胸　警方因年齡問題免除行拘處罰

撰文：孫聖然
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江蘇南通一名女子在出租屋內，遭到70歲房東猥褻，不過房東因年齡超過70歲，被免除行政拘留7日的處罰，事件引發廣泛關注。

江蘇南通一名女子在出租屋內，遭到70歲房東猥褻。（資料圖片）

據《大河報》報道，南通一名男子表示，自己和女友十幾日前剛剛搬到該處出租屋。涉事房東曾在案發前幾小時，給女友傳送訊息，詢問其是否獨自在家，並以「給出租屋添張椅子」為由，騙開房門後進行猥褻。

南通警方開出的行政處罰決定書顯示，周一（2月17日）傍晚，涉事房東在出租屋內，對當事女租客採取抓手、親手、摸胸部等方式實施猥褻。

決定書稱，根據《治安管理處罰法》相關條例規定，決定給予涉事房東行政拘留7日的處罰。執行方式和期限因涉事房東是70歲以上的人，又根據《治安管理處罰法》相關條例，不執行行政拘留處罰。

對此，上述男子表示，目前他們正在與房東親屬商討和解問題，他希望施暴者可以手寫道歉信向女友致歉，並負擔女友後續的心理治療費用。

房東曾給女子傳送訊息，詢問其是否獨自在家。（大河報）
南通警方開出的行政處罰決定書。（大河報）

對於「警方不執行行政拘留處罰」，有內地律師表示，「該違法人實施猥褻行為尚不構成犯罪，違反了治安管理處罰法，應當處拘留的行政處罰，但是他年滿70周歲以上，因而不執行行政拘留。但並不意味不需要承擔其他法律責任，還可能會受到罰款、警告等處罰。」

那麼，是否70歲以上老人進行違法犯罪活動都可免於處罰？該律師稱，「一般來說，70周歲以上老人犯罪不會免於刑事處罰。刑法規定，已滿七十五周歲的人故意犯罪的，可以從輕或者減輕處罰；過失犯罪的，應當從輕或者減輕處罰。」

網民點睇：

「年紀大就可以為所欲為啊？」
「不是老人變壞了，是壞人變老了。」
「以後人到70歲以後、是不是無法無天的世界了？」
「不管多少歲，犯法就是犯法，必須公平公正公開！」
「年齡不是免死金牌，這種案子要看法治，更要看道德審判，否則你讓女性怎麽敢獨自租房？」

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