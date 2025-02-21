北大網紅拍片批《哪吒2》不適合兒童觀看　遭網民舉報被封號

根據貓眼全球票房榜，《哪吒2》票房截至今日（21日）已衝破125億票房，佔全球第8位，已超越排第9位的《玩轉腦朋友2》，成為全球票房最賣座的動畫片，豆瓣評分更高達8.5分。



《哪吒之魔童鬧海》（簡稱《哪吒2》）首映禮在2月18日晚上舉行。國家電影局、紫荊文化集團及中聯辦高層出席，文化體育及旅遊局局長羅淑佩（前右一）也是主禮嘉賓之一。（夏家朗攝）

《哪吒2》爆火後，成都街頭的哪吒雕塑及電影《哪吒之魔童鬧海》的製作公司可哥豆動畫所在地成為了網紅打卡點。（中新社）

日前，自稱畢業於北京大學傳播系育兒博主「北大龍媽」拍片呼籲不要帶孩子去看《哪吒 2》。她認為，小孩子看到影片中的哪吒上天入海無所不能後，會產生不切實際的幻想，抨擊電影中的「英雄主義」，她擔心有天孩子發現自己並不是生命中的主角，只是平凡人，或是沒有台詞的小嘍囉後，孩子會感到迷茫。

她在影片中說道，餃子導演985大學畢業後啃老三年，靠母親微薄退休金生活，這樣的經歷是「反面教材」，怕孩子們會模仿，只想著不勞而獲，依靠父母，而不去努力奮鬥 。

「北大龍媽」拍片呼籲不要帶孩子去看《哪吒 2》

她的說法引起許多網民抨擊，認為自己看打鬥的動畫片也不會真的去打架，「照她這麼說，那幾乎所有電影都別看了」、「如果一部卡通對她孩子的影響能那麼大，表示她教育孩子的能力很差。」

北大龍媽隨後發文表示自己正在經歷網暴，不久後她的帳號因為網民檢舉而被封號，她隨後開了小號繼續拍片，又再次被網民號召檢舉。

她的說法引起許多網民抨擊，認為自己看打鬥的動畫片也不會真的去打架。

北大龍媽指出自己正在被網暴。（微博）

內容有部分涉及劇情，請斟酌閱讀：

清華大學刑法學教授勞東燕日前則在微博發文分享，自己17歲的兒子看完《哪吒2》的心得，文中先盛讚特效的精良，接著寫道電影關注的主題是社會的不東，但將其歸咎於個別強權的作惡。但他認魏嫌在的社會不公是體制的縱容和結構性問題。

清華大學刑法學教授勞東燕日前則在微博發文分享，自己17歲的兒子看完《哪吒2》的心得：

文中指出，如果只是一個強權打敗另外一個強權但是對體制沒有反思的話，這樣的事情還是會一再發生。文末寫道，「規則不改，再怎麼努力，你我仍皆是草芥，仍是可以被強權隨意踩死在腳底的螻蟻。」

不過該文隨即被微博屏蔽了，勞東燕則寫道，「孩子寫的那篇《哪吒2》的影評，剛發現竟然被平台屏蔽了，確實是無法理解。如此地脆弱，挺諷刺的，有必要嗎？」

電影亦會在2月22日港澳地區上映。（《哪吒之魔童鬧海》港版海報）

網民點睇：

批評無自由，則讚美無意義。

這部電影目前已經不完全是電影了，只能有讚歌。

讓人說話，天塌不下來。

一時嘴快，自作自受。

硬要做「公知」，斷糧了就消停點。

