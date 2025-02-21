《哪吒2》爆火　多地展開「搶吒大戰」

《哪吒之魔童鬧海》總票房已突破120億元人民幣，成功登頂全球動畫電影票房榜榜首。小「魔丸」哪吒搖身一變，成了與鋼鐵俠、蜘蛛俠、獅子王辛巴同一等級的「百億票房影帝」。

「影帝」在哪裏「安家落戶」素來引人關注。近日，內地多個省市展開「搶吒大戰」，比對起當地文化、典籍、建築資源與哪吒故事的匹配度，爭相認領吒兒「回鄉入籍」。

「搶吒大戰」中，最先出手的是天津。神話故事《封神演義》記載道：李天王雄鎮陳塘關，小哪吒鬧海三岔口。哪吒父親李靖曾在陳塘關擔任總兵，哪吒在此出生，鬧海的故事也發端於此。

有關天津河西區陳塘莊地區的史料記載，似是表明了其與哪吒老家「陳塘關」可能存在關聯。明代《天津衛屯墾條款》地圖上標註着「陳堂莊」，清代《津門保甲圖說》《續縣誌》中都曾提及「陳塘莊」，均與「陳塘關」這一地名十分接近。

從地理特徵來看，天津地處渤海之濱，歷史上曾是海河的入海口，與《封神演義》中陳塘關在「東海邊」的描述相符；天津的海河因彎曲迴轉，被稱為「九河下梢」，對應着書中哪吒鬧海的「九灣河」；天津沿海於殷商時期形成的四道貝殼堤，也與小說中龍王佈下的「四道防線」巧妙呼應。

6米高的雪雕版哪吒。（小紅書）

據稱，《西遊記》作者吳承恩曾到天津渤海之濱瀏覽，有觀點認為他可能是在天津楊柳青年畫「胖娃抱鯉魚」的啟發下，塑造出了《西遊記》中哪吒的形象。其筆下的哪吒「玉面嬌容如滿月」，與楊柳青年畫中的「胖娃」一般憨態可掬，是個「天津娃」。

天津「搶吒」底氣十足，四川宜賓也不甘落後。宜賓被譽為「中國哪吒文化之鄉」，擁有豐富的哪吒文化資料庫。哪吒行宮、哪吒洞、還生閣……宜賓諸多實景建築都與哪吒相關。

位於宜賓翠屏區翠屏山主峰的哪吒行宮，重建於1991年，被認定為中國唯一的哪吒祖廟，每年都吸引大批遊客前來參觀。在神話小說《封神演義》中，哪吒因鬧海打死了夜叉與龍太子，天帝因此下旨擒拿李靖夫婦，哪吒為救雙親，剔骨削肉而亡後，靈魂無處棲身，其母殷夫人便在翠屏山修建了哪吒行宮，以重塑哪吒金身。

宜賓哪吒行宮的核心部分哪吒洞依山而建，洞口正上方雕刻有燃燈道人贈與李靖的玲瓏寶塔浮雕，洞內供奉着哪吒金身，上書「哪吒太子」四字。洞壁上的壁畫描繪了哪吒誕生、與東海龍王激戰、自刎謝罪、以蓮花化身重生等場景。

以蓮花化身重生的經典場面，在《哪吒之魔童鬧海》電影開頭就有展現。電影中太乙真人用「七色寶蓮」成功重塑了哪吒和敖丙由於天劫被毀壞的肉身，而在宜賓，與這一典故相關的建築還有位於天池公園的生還閣，正好對應着神話故事中太乙真人在天池為哪吒採蓮藕塑身，使其練就三頭六臂本領的典故，更是與電影情節如出一轍。

《哪吒2》劇照（資料圖片）

除建築外，四川宜賓的諸多民俗也有着十足的「哪吒味兒」，其中最為經典的便是「哪吒儺」。儺戲是起源於商周時期的一種古老的娛神舞蹈，為民間在祭祀儀式基礎上產生的一種地方戲曲形式。

在「哪吒儺」表演中，演員會在短短12分鐘內快速切換孩童、戰神、蓮花三副面具，通過不同面具來展現哪吒不同的生命階段和狀態：孩童面具體現哪吒的天真活潑；戰神面具展現哪吒與邪惡勢力戰鬥的神勇；蓮花面具則象徵着其重生後的聖潔與超凡。這種通過面具切換所達成的「三位一體」的民俗展演，完整呈現了《三教源流搜神大全》中「三壇海會大神」哪吒的神格內涵，也巧妙呼應着《哪吒之魔童鬧海中》吒兒的成長曆程。

「搶吒大戰」火熱，安徽蚌埠繃不住了，恨不得馬上讓吒兒「入籍」，甚至找到了哪吒在當地的「出生證明」。

蚌埠有市民翻閲明成化年間記載了鳳陽地區（包含如今蚌埠等相關地域）諸多地理、人文情況的《中都志》，發現《封神演義》中所描述的哪吒以肉球降世的方式，竟與書中陳摶老祖的出生方式有驚人相似之處。

安徽省蚌埠市固鎮縣劉集鎮九灣世代流傳「哪吒鬧海」的傳說，街頭巷尾處處可見「哪吒」元素。 （中新社記者 趙強/攝）

書中描寫道：「摶莫知所出，初有漁人舉網，得物甚巨，裹以紫衣，如肉球狀，攜以還家，溉釜焚薪，將煮而食之，暨水將熱，俄雷電繞室大震，漁人惶駭，取出擲地，衣裂兒生，乃摶也。」意思是陳摶老祖的出身不為人知，最初有漁人撒網捕到一個巨大的東西，包裹着紫色的衣服，就像肉球的樣子。漁人把它帶回家，準備煮了吃，當水快熱的時候，突然雷電繞着屋子劇烈震動，漁人十分害怕，把東西取出來扔到地上，衣服裂開，裏面生出一個嬰兒，就是陳摶。蚌埠民眾紛紛激動表示：「哪吒與蚌埠間有着『天選羈絆』」。

從「李白故里」「杜甫故里」到「黑神話悟空故里」「哪吒故里」，內地各地爭奪名人故里已不是什麼新鮮事。「相關地域認領熱門IP是正常現象，意在獲取更多的流量、文旅資源，帶動區域內的文旅消費。」內地文化學者孫佳山指出：「需要注意的首先是不要為了蹭熱點而生搬硬套，甚至杜撰相關資料，從而脱離地域文化資源和歷史傳統；其次是吸引到文旅資源後，要提供起成熟的產品和服務，化流量為存量；最後要關注提供的產品和服務是否能夠標準化，以便後續的有效管理和經驗推廣。」