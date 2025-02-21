國產情趣娃娃加入AI有8種性格 會安慰人還有記憶　外銷賣2千美金

近日，廣東中山的一家成人玩偶製造公司金三玩美（WMdoll）最新的AI智慧系列「MetaBox」，因採用了開源AI模型，有8種不同的「性格」供用戶選擇，具備長期記憶的能力，可以連續數天進行對話，還能提供情緒價值，今年銷售額預計增長30%，引發網絡及市場熱議。



有傳聞稱娃娃會適時給予安慰，比如會說「沒關係，2分鐘也很厲害了」。對此，金三玩美負責人則表示，「我真不知它是不是會說兩分鐘這種段子，可能客戶問過，娃娃會有這樣的回饋，但並不是說娃娃一定會說得這麼明白。」



負責人介紹，目前這款MetaBox娃娃售價大約在1500-2000美元之間，不過想要體驗AI交互功能使用者需要先支付100美元的訂閱費，如果暫停訂閱，娃娃就不會提供對話交互等功能了。廠家還表示目前該款AI矽膠娃娃僅在海外售賣，國內預計最快可能在4月份上架。



最新的AI智慧系列「MetaBox」，更是開闢了矽膠娃娃的新領域。

創始人兼CEO劉江霞稱，該公司很早就將大語言模型融入到矽膠娃娃中，讓娃娃的反應能力更強、互動性更強，給用戶帶來了更好的體驗。目前金三玩美已經集成了多種開源大語言模型，包括Meta的Llama模型，同時還計畫整合DeepSeek。

這些AI模型可以在任何地方進行微調和部署，從而實現全球化運營。

最新的AI智慧系列「MetaBox」，更是開闢了矽膠娃娃的新領域。不僅皮膚柔軟、反應靈敏，可以作出眨眼等動作，它還提供了8種不同的性格供用戶選擇，包括溫柔、活潑、知性等。和人一樣，它也具備長期記憶的能力，可以連續數天進行對話（最多3個月）。

最新的AI智慧系列「MetaBox」，更是開闢了矽膠娃娃的新領域。

能夠安慰客戶「沒關係，2分鐘也很厲害了。」

如果用戶這次表現比上次好，會給出誇讚，反之如表現不佳，娃娃也能提供安慰——「沒關係，2分鐘也很厲害了。」這樣的情緒價值，讓MetaBox的買家讚不絕口。

娃娃的價格從1500-2000美元不等，想要體驗AI交互功能還需額外支付100-200美元的訂閱費，公司免費贈送一年。劉江霞表示，所有資料都存儲在本地，允許使用者刪除存檔資料，公司無法訪問，確保用戶的隱私安全。

AI娃娃將成為主流市場

金三玩美成立於2010年，早期以生產服裝模特道具為主，之後轉向「擬人化」的矽膠娃娃。目前，金三玩美已經是全球最大的矽膠娃娃生產商，出口量占中國同類產品40%以上。

內地廠商指現時AI性愛娃娃只有很基礎的功能，因為AI領域的專家大多不願涉足成人產品。(路透社)

中國最大成人娃娃製造商「金三娃娃」（WMDOLL），2016年時推出一款結合AI的產品，最近將產品性能升級，賦予它擬真的人型外觀，眼珠、手臂、軀幹都可以如同真人般自然地擺動（「金三娃娃」（WMDOLL）官網）

作為行業老大，金三玩美表現出了非同尋常的敏銳力。劉江霞接受採訪曾時談到，以前的矽膠娃娃市場以日本主導，價格在8-10萬元，而金三玩美入場後把價格打到了不到10分之一。

看來除了汽車行業，日本的又一個支柱性產業要被顛覆了。關於AI智慧系列，劉江霞表示未來AI娃娃將會成為主流市場。

金三玩美在2024年就已經把ChatGPT運用在娃娃產品上，能夠通過AI語音智慧實現人機交流，此外，生產線上開始用AI 3D建模取代人工建模。基於大語言模型的MetaBox系列原型機，僅去年一年就有超過100台銷往了北美和歐洲的客戶，目前該款娃娃未在中國售賣。