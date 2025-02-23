26歲青年廣西徒步到越南後失聯數月　母痛哭求助：救救我兒子吧

山西臨汾市劉女士反映，其26歲的兒子郭子揚於去年9月22日持護照從廣西東興徒步到越南後失聯。她已向郭子揚工作地附近公安局和戶籍所在地派出所報案。東興出入境邊防檢查站相關工作人員稱，已高度關注此事，如有需要會配合警方調查。



《紅星新聞》報道，劉女士介紹，郭子揚此前在北京當保安，她不清楚具體的工作地點和內容，但兒子之前心情不太好，曾稱想換工作。

去年9月22日，郭子揚持護照從廣西東興徒步到越南；同月27日，他在微信回覆劉女士「好著呢，不用擔心」後音訊全無。

郭子揚從廣西東興徒步到越南後失聯。（影片截圖）

郭子揚失聯前最後一次回覆劉女士。（紅星新聞）

去年10月12日，劉女士致電郭子揚，但對方手機關機，她以為兒子工作正忙，起初並不在意，隨後幾日也有向兒子發微信，但對方均未回覆。去年10月15日，劉女士再致電兒子，但對方仍然關機，她察覺有異， 先後向北京的派出所及兒子戶籍所在地派出所報案。

劉女士通過兩地派出所獲悉，郭子揚已於原就職單位正常離職，去年9月12日辦理護照，同月21日從北京乘飛機到達南寧，次日徒步到廣西東興口岸，從口岸到達越南。另郭子揚的同學稱，郭子揚的手機去年10月2日已關機。

劉女士拍片痛哭求助。（影片截圖）

目前，各網絡平台已有多個賬號發布或轉載劉女士的求助影片。劉女士稱，警方已向她了解相關情況。東興出入境邊防檢查站相關工作人員表示，已獲知郭子揚失聯警方介入調查的情況，並高度關注，如有需要會積極配合警方進行相關的調查工作。

北京的派出所民警稱，公民的行蹤軌跡屬於個人隱私信息，只有親屬可以查詢；郭子揚戶籍所在地派出所則表示，事件如有最新進展會公布，未透露其他信息。