AI生成美女後與過千人「談戀愛」騙財　上海警搗詐騙集團10人落網

有詐騙集團利用AI生成「美女」後，在影片平台上以「戀愛交友」為名對全國各地近千名男性實施「流水式」詐騙。近日，上海警方搗毀詐騙集團，拘捕10人，涉案逾200萬元（人民幣，下同）。



《澎湃新聞》報道，2024年8月，市民劉先生向上海市公安局閔行分局刑偵支隊報案，稱其在2個月前通過一段影片結識了網民「焦女士」，接觸後感覺十分投緣。不久，對方稱在外出遊玩時為他請了一串手串，劉先生深受感動，兩人迅速發展為戀人關係。

詐騙集團利用AI生成的「美女」圖片。（上海閔行警方）

隨後，「焦女士」又稱剛接手一間服裝店，希望劉先生能為她預訂花籃支持開業，他未有多想，便向對方推薦的「花店老闆」轉賬。接下來的一個月內，「焦女士」故伎重施，以家屬生病、進貨需要資金等理由，陸續向劉先生索要近20萬元。

為博得劉先生信任，「焦女士」還向他展示身份證、家屬病歷和進貨單。然而，劉先生一直沒有見過「焦女士」的真身，他察覺被騙後遂向警方報案。

詐騙集團偽造AI美女的個人信息。（上海閔行警方）

詐騙集團利用AI生成的「美女」圖片。（上海閔行警方）

警方發現，在同年10月、12月，閔行區另有2名被害人被同一手法蒙騙。警方根據聊天記錄、轉賬記錄、資金流向等抽絲剝繭，逐步明確一個以楊某為首的交友詐騙團夥。經查，警方發現該團夥組織嚴密且有明確分工，如在影片平台上架影片的引流人員，與潛在被害人聊天的業務員，以及偽造相關聊天內容的「修圖」人員，採取「流水式」詐騙作業。

2025年1月，上海閔行警方在廣東、福建、山東等地集中收網，在疑犯租住的房屋內查獲用於發布引流影片和聊天的手機60餘部、電話卡250餘張，並發現疑犯使用的一套話術「劇本」和各地近千名潛在被害人的通訊錄。

警方在拘捕現場查獲多部作案用的手機、電話卡等。（上海閔行警方）

經查，2024年疑犯楊某與同鄉吳某、林某、仲某等人組成詐騙團夥。通過林某在平台發布交友影片引流，誘導被害人添加微信，待其「上鉤」後，轉由聊天業務員每天使用「戀愛話術」與被害人聊天，通過建立人設、噓寒問暖、贈送手串等方式確立「戀愛關係」。

詐騙團夥會與被害人談婚論嫁、暢想未來，利用「購買禮物」「開業花籃」等理由進一步篩選潛在被害人。最後，疑犯會謊稱家屬住院需要高額手術費，並由仲某提供虛假身份證、病歷。

目前，楊某等4人因涉嫌詐騙罪已被檢察機關批准逮捕，其餘6名疑犯被警方依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵辦中。

上海市公安局閔行分局刑偵支隊民警季一豪介紹稱，影片平台或已成為詐騙團夥引流的「重災區」，警方在偵辦該案中發現，疑犯利用AI生成的影片或網絡素材拼貼展開「廣撒網式」行騙。

警方已約談相關影片平台方，督促嚴把「審核關」，加大對虛假生成、拼貼引流內容的識別下架，進一步強化平台監管責任，淨化網絡環境。同時，警方提醒公眾提高警惕，切勿輕信網絡交友信息，謹防上當受騙。