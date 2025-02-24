北京街頭驚現「機械人交警」引圍觀　交管部門：非警方部署

《新京報》報道，2月22日，北京街頭驚現「機械人交警」指揮交通，引發不少民眾圍觀，反而令到路口秩序混亂。警方回應稱，該機械人並非警方部署，已對該機械人公司職員進行警告和勸離。



報道指，2月22日，北京海淀區五道口路口，一名高約1.3米的「機械人」穿上熒光色馬甲，在路口指揮交通，惹來不少民眾駐足圍觀，導致道路更加擁擠。

「機械人交警」引圍觀（新京報）

據介紹，該人形機械人為北京加速進化科技有限公司的產品。海淀交通支隊回應稱，該機器人並非警方部署，與交管部門也毫無關係，是科技公司的測試人員將機器人拉到路口進行「走秀」，已對該公司職員進行了警告和勸離，要求其測試必須在封閉場所內進行。

「機械人交警」引圍觀。（新京報）

交管部門對其涉及的相關交通違法問題也在進行核實和處理，同時，交管部門也與屬地派出所進行了溝通，對該公司涉及擾序的問題後續還將進行處罰。