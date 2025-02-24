DeepSeek醫術堪比三甲醫院專家？外科醫師：建議患者就診提前搜索

2月22日，北京一醫院神經外科主任醫師發影片稱，用DeepSeek幫忙診斷一位超複雜腦瘤患者的病情，而DeepSeek的表現堪稱省級三甲醫院專家水平。



這位醫生詢問DeepSeek，一名25歲男性患者，經過了兩次開顱手術、一次經鼻手術、一次放療、一次伽馬刀治療，腫瘤仍未得到控制，下一步該怎麼辦？

DeepSeek-R1用18秒思考後給出回答，不僅給出治療方案選擇，還評估了再次手術的風險，以及給出了「支持治療與症狀管理」等方案。醫生表示，DeepSeek給了一個明確的方案，醫生能想到的、文獻上報道的、最新的臨床試驗等，DeepSeek全都有。

外科醫師表示，DeepSeek醫術堪比三甲醫院專家。

外科醫師表示，DeepSeek醫術堪比三甲醫院專家。

外科醫師表示，DeepSeek醫術堪比三甲醫院專家。

外科醫師表示，DeepSeek醫術堪比三甲醫院專家。

醫生表示，DeepSeek對於這種比較深入的問題，至少它的水平相當於一個省級三甲醫院專家的水平，患者應用它應該比較靠譜。建議患者每次就診前用它進行搜索，全面了解自己所患的疾病，這會對戰勝疾病有很大的信心，也利於醫生提高工作效率。DeepSeek在某種程度上既幫助了患者，也幫助了醫生。

此前，就有報道稱，四川人民醫院外科團隊，就利用DeepSeek人工智能系統輔助制定手術方案，幫助一名患有腎盂癌合併下腔靜脈癌栓的82歲老翁實施根治性手術，手術完美完成，老翁術後第三日便可下床活動。