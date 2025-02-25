理想車主開智能駕駛模式撞毀百萬保時捷　事故責任認定未出爐

吉林長春的張女士反映，其停泊在停車場的保時捷，日前被一輛開啟智能駕駛的理想汽車撞毀，事發後，理想車主已向其家人道歉，但事故責任認定仍未出爐，「車還在那扔著呢。車庫的牆也不知道由誰來修」。



《瀟湘晨報》報道，張女士介紹，事發於2月22日，當晚她在家中照顧孩子，但丈夫回家時稱其停泊在停車場的保時捷被撞，「我說不能啊，沒開出去啊，他說就是在車庫被撞的」。

保時捷車頭嚴重凹陷。（瀟湘晨報）

張女士趕到停車場時，已經有很多人圍觀，「周圍人說是理想車主開啟了智能駕駛，然後車瞬間就竄出來了，就懟了過來，車裏氣囊也都彈出來了」，所幸沒有造成人員傷亡。

張女士表示，其車輛是在2023年花費140多萬元（人民幣，下同）購買，是「全選配」，迄今為止從未出過事故。圖片顯示，張女士的保時捷車頭凹陷嚴重，車牌掉落在地，不少配件損壞嚴重，其保時捷所停的車位也有多處牆面受損。另有一輛理想車停在庫門處，車頭同樣損毀嚴重。

理想汽車的車頭也損毀嚴重。（瀟湘晨報）

張女士稱，事發後，理想車主已向其家人道歉，但對方仍在與理想公司溝通，做事故責任認定，「還沒有給回覆呢，也不知道到底是什麽處理情況，車還在那扔著呢。車庫的牆也不知道由誰來修」。