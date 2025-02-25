科考員廣西溶洞潛水失聯69小時奇蹟生還　創國內首宗成功救援案例

2月初，2名科考人員在廣西百色市的溶洞科考期間失聯。經過多部門長達69個小時的聯合搜救，最後一名失聯者在水下28米深處的溶洞氣室內被尋回。此次救援成為國內首宗洞穴潛水救援成功案例。



《上游新聞》報道，2月5日，一支洞穴水生生物綜合科考調查隊，到廣西田陽區洞靖鎮那峨村活旺河源頭溶洞展開科考，5名隊員潛入水下洞穴，但當晚返程時有2人失聯。

接到求助後，百色市、田陽區的警方、應急、消防、救援隊，以及百色市潛水協會等聯合展開救援行動。警方介紹，由於被困人員的具體位置不清晰，救援人員只能沿隱隱約約感覺有回應的方向搜尋。

洞穴救援現場。（微信公眾號＠百色融媒）

警方、應急、消防等聯合展開救援行動。（微信公眾號＠百色融媒）

地形複雜、能見度低、作業空間狹窄，是洞穴潛水救援普遍面臨的困難。此次救援的洞廳寬度大，水深超過15米以上，救援隊員需要上下左右來回搜尋。救援隊使用5個200米的大線輪從洞口往水下布置引導繩。

經過4個多小時洞穴潛水搜救，2月6日清晨4時半許，救援人員在水下16米處溶洞氣室內尋回第一名失聯者，該處距離救援隊員出發的位置約300米，一個半小時後成功將其救出溶洞。

水下洞穴曲折迷離，加上崖壁、斷層、鐘乳石等錯綜複雜，尤其是進入洞穴後，沒有輔助照明系統，救援隊員只能依靠自己攜帶的光源，在能見度僅有3米左右的範圍內搜尋。

警方、應急、消防等聯合展開救援行動。（微信公眾號＠百色融媒）

洞穴內沒有輔助照明系統，救援隊員只能依靠自攜的光源搜尋。（微信公眾號＠百色融媒）

救援隊逐步擴大溶洞水下搜救範圍，共排查10多處水下空洞，但仍未有第二名失聯者的蹤跡。直至2月8日傍晚6時50分，救援人員終於在水下28米處溶洞氣室內發現第二名失聯者，該處距離救援隊員出發的位置約500米。

救援人員稱，當時正在水中仔細搜尋，突然見到一隻手出現在眼前，「自己也嚇了一跳。當他的手移動後，我就意識到被困者還有意識，我趕緊上去輔助他，把他帶到安全的區域」。

救援隊員只能依靠自攜的光源搜尋。（微信公眾號＠百色融媒）

救援人員續稱，由於3天未進食，第二名獲救的失聯者身體極度虛弱，因其長時間處於密閉黑暗空間，在進行相應的心理疏導後，才開始帶他撤離，「由於被救人身體有些失溫，需要我們進行輔助潛水。加上洞穴裏的石頭等障礙物很多，水下能見度低，我們只能帶著他一步一步地慢慢遊動」。2月8日晚上8時半許，失聯者被救出溶洞，並送往田陽區人民醫院觀察，生命體徵正常。