耗資8億製造！中國首艘深遠海多功能科考及文物考古船在南沙出塢

4月20日，中國首艘深遠海多功能科學考察及文物考古船在廣州南沙出塢。該船由海南省人民政府、三亞崖州灣科技城開發建設有限公司、中國科學院深海科學與工程研究所共同出資建造。



據介紹，該船於去年6月25日開工，是第一艘由中國工程師自主研發設計並建造、具備冰區載人深潛支持能力的綜合科考船。該船的建造出塢，標誌著中國在冰區深海科考裝備和船舶設計的自主可控方面取得重要進展，有利於中國載人深潛能力從全海深拓展到全海域，提升深海考古作業能力。

該船總投資約8億元（人民幣），建設內容包括船舶系統、載人深潛水面支持系統和綜合科考作業系統。船長約104米、排水量約10000噸，最大航速16節、艏艉雙向破冰、冰區加強達到PC4級、續航力15000海裡、載員80人。

中國船舶集團廣船國際副總工程師何光偉表示，在這艘船的建造過程中，廣船國際重點突破了冰區船舶總體設計技術、智能控制技術、低溫精確補償技術、冰區載荷與重載荷結構集成設計等多項關鍵技術的壟斷瓶頸。在科考設備研制及功能擴展方面，大力推進國產化替代，積極探索實現國產科考設備在極區的應用。

下一步，船舶將開展出塢後的設備調試和系統聯調、居住區域安裝和裝飾、船舶海試和科考設備海試等節點任務，計劃於2025年初交船。