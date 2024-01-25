江蘇徐州發現新天然鐘乳石溶洞　學者冀開發成景點

江蘇徐州新發現一處天然鐘乳石溶洞，整個山洞呈柳葉形，洞內遍布鐘乳石。

徐州收藏家協會奇石專委會會長吳玉偉表示，徐州地處華北平原，氣候乾燥，能形成天然大溶洞，實屬罕見。



徐州「拍客」漸懷志近日和幾位朋友前往銅山區大彭鎮的義安山探洞。在當地居民的指引下，考察了山中一座天然鐘乳石溶洞。

義安山海拔260多米，風景秀麗，溶洞位於山的中心部位，長約100米，最高處約30米，最寬處約十幾米，整個山洞呈柳葉形，洞內遍布鐘乳石。

吳玉偉介紹，溶洞的形成主要是由於石灰岩地區地下水長期溶蝕的結果，地下水再通過溶溝、溶槽，將溶解的物質攜帶至地下深處，最終在這些地方形成空洞，即溶洞。

在溶洞中，鐘乳石的形成需要上萬年甚至幾十萬年時間。溶解了碳酸鈣的水，從洞頂上滴下來後，由於水分蒸發、二氧化碳逸出，使被溶解的鈣質又變成固體，由上而下逐漸增長而形成鐘乳石。徐州地處北方，氣候乾燥，雨量不大，所以能形成這麽大的溶洞而且又有很多鐘乳石，確實難得。

江蘇師範大學物理與電子工程學院教授彭長德表示，沒想到在徐州的義安山還有如此宏偉壯觀的溶洞，希望相關部門能把這寶貴的自然資源利用起來，開發成為景點，讓更多人知道，讓市民不出徐州，就可以看到溶洞景觀。

據悉，此溶洞冬暖夏涼，雨季潮濕，在冬季相對溫熱乾爽。漸懷志已聯繫大彭鎮有關部門負責人，希望將溶洞資源報給上級部門，以開發利用。