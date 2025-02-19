外賣員因病只能跑步送餐？　站長闢謠：身體無異常，多數騎車配送

內蒙古呼和浩特有外賣員因跑步送餐引起關注，甚至傳出他身體有缺陷才無法騎車。外賣站的站長表示，外賣員身體無異常，大部分訂單為騎車配送，只是部分近距離訂單會步行配送。



在抖音平台上，不少網民上傳了一名身穿美團服裝的外賣員，在大街上、雪地上「小碎步」奔跑的身影，有時手上還拿着外賣，更被一眾網民稱為「神行太保」。

《紅星新聞》報道，北京廣播電視台《法治進行時》在抖音發布影片，內容為一名顧客收到外賣時，拍片記錄了與外賣員的對話，對方提到自己確為步行送餐，一天大約能接到20份訂單，但大部分訂單送貨距離不超過1公里。有網民稱，這名跑步送餐的外賣員實為網絡紅人「神行太保」。

一名身穿美團服裝的外賣員，在大街上、雪地上「小碎步」奔跑。（影片截圖）

網傳外賣員身體有缺陷無法騎車，要跑步送餐。（影片截圖）

外賣員跑步送餐，被一眾網民稱為「神行太保」。（影片截圖）

各影片的評論區中，不乏網民留言鼓勵，也有人解釋了這名外賣員無法騎車送餐的原因。一名自稱為短片編導的網民@二把手（運營）留言稱，該外賣員無法騎電動車，常在呼和浩特送外賣，站點會為他派發附近的訂單。

另有網民稱，這名外賣員是因肌無力所以無法騎車。其父母離世後只能自食其力，街道工作人員將其介紹到外賣站工作，而站點也對其多加照顧，盡可能派發送貨距離在1.5公里內的近距離訂單。

不過，一名在呼和浩特賽罕區經營食品店的商家發布了該名外賣員騎電動車送餐的照片。商家介紹，該名外賣員曾有幾次到店幫顧客取餐，但最近已很久未現身，自己也不清楚對方是否身患疾病，以及為何跑步送餐。

外賣員跑步送餐，被一眾網民稱為「神行太保」。（影片截圖）

外賣員跑步送餐。（影片截圖）

外賣站的站長介紹，該名外賣員是外判員工，2024年年末，在關注到他跑步送餐的情況後，站內曾多次詢問其是否有生活困難需要幫扶，以及身體是否如網上所言存在行動不便等，「他說自己實際並無身體異常，我們關注到他日常跑單情況也正常」。

站長表示，該名外賣員並非如網傳的只能跑步送單，對方曾解釋只是部分近距離訂單會步行配送，不存在網傳不能騎車的情況，大部分訂單也是騎車配送。至於網民提及的「站點幫扶只派發1.5公里內的外賣訂單」，站長則稱透露，該名外賣員可自行通過手機接單，也不存在網傳由社區或街道介紹工作的情況。